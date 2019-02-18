IHAAW115832-SIY/18-02-2019
- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz’ı DSP Ankara Belediye Başkan adayı olarak açıkladı.
18.02.2019 11:58:32 TSI
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