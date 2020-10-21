Demokratlar Anayasa Mahkemesi’nin Üye Sayısını Arttırır mı?

Cumhuriyetçiler, seçim gününden önce ABD Anayasa Mahkemesi’nde Ruth Bader Ginsburg'ün yerine Başkan Donald Trump'ın aday gösterdiği Amy Coney Barrett'ı onaylamak için acele içinde. Bazı liberal Demokratlar ise mahkemeye mevcut dokuz yargıca ilave daha fazla üye ekleme fikrini ortaya atıyor. Yargıçların sayısı zaman içinde altıdan 10'a kadar değişti, ancak 1869'dan beri dokuzda sabit kaldı. 1930'larda Başkan Franklin D.Roosevelt, Anayasa Mahkemesi’nin sürekli geri çevirdiği, Büyük Buhran sonrası ekonomik, siyasal ve sosyal düzenlemeleri içeren Yeni Düzen yasasını korumak için mahkemeyi genişletmeye çalıştı; ancak başaramadı. Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta olan Demokratlar, Beyaz Saray ve Senato'yu da ele geçirirlerse, böyle bir adım atmaları için anayasal bir engel kalmayacak. Anayasa üye sayısını belirlemiyor Arizona Eyalet Üniversitesi'nde tarih profesörü olan Calvin Schermerhorn, "Anayasada ‘Yüksek Mahkeme’nin bir veya iki veya beş veya 10 üyesi olması gerektiğini söyleyen hiçbir şey yok. Anayasa Mahkemesi’nde kaç üye olduğu konusu yok. Sadece bir başyargıç olacağını ve Kongre'nin mahkemeyi şekillendirme ve onları adaletin yararına en iyi şekilde yapılandırma yetkisine sahip olacağını söylüyor" diyor.

Demokratlar, Anayasa Mahkemesi’ndeki yargıçların sayısını değiştirmeye yönelik yasayı, 100 üyeli Senato’da 60 oy yerine basit çoğunlukla geçirmek için, barajı düşürmede Senato'daki ‘filibuster’ (Kürsü işgali) kurallarını değiştirmek zorunda. Kürsü işgalinin amacı Senato Genel Kurulu’ndaki bir oylamayı engellemek. Demokratlar çoğunlukta oldukları Senato’da kuralları değiştirirlerse, Cumhuriyetçiler’in baraj düşürülmesini engelleme girişimini de önleyebilirler. Demokrat başkan adayı Joe Biden seçimi kazanırsa ve Demokratlar Senato'nun kontrolunu geri alırsa, Anayasa Mahkemesi’nin genişletilmesini destekleyip desteklemeyeceğini söylemeyi reddetti, ancak seçim gününden önce duruşunu açıklamaya söz verdi. "Siyasi nedenler mahkeme bütünlüğüne zarar verir" Boston Üniversitesi'nde hukuk profesörü Nicole Huberfeld, siyasi nedenlerle genişletilmesinin Anayasa Mahkemesi’nin bütünlüğüne zarar verebileceğini söylüyor. Huberfeld, "İnsanlar zaten mahkemenin apolitik olmaktan çok siyasi bir aktör olup olmadığı konusunda endişeleniyorlar. Bir başkanın bir grup yargıç atayabilmesi için üye eklemenin, kurumsal bütünlüğü veya en azından kurumsal bütünlük algısını etkileyebileceğini düşünüyorum" dedi.

Huberfeld, "Mahkemenin yetkisi büyük ölçüde yargıçların kararlarına saygı duymaktan gelir ve mahkemenin kendi kararlarının uygulanmasını sağlayacak hiçbir yolu yoktur. İnsanlar bunun ülkenin temel kanunu olduğunu düşünmeyi bırakırlarsa, mahkemenin kurumsal bir bütünlük sorunu vardır" diye konuştu. Kamuoyu araştırmalarına göre Amerikalılar’ın çoğu, Anayasa Mahkemesi’nin, ulusun çıkarlarına en iyi şekilde hareket etmesine güveniyor; ancak artan sayıda kişi, yargıçların siyasete fazla karıştığından endişe ediyor. Kurucu Atalar için siyasi bir kurumdu Siyasallaşmış bir Anayasa Mahkemesi, bugün bazıları için endişe verici olsa da mahkeme 19. yüzyılda parti siyasetinin bir uzantısı olarak görüldüğü için, bu senaryo ülkenin kurucularının aşina olduğu bir durumdu. Tarih profesörü Calvin Schermerhorn, bu durumu "Kurucular olarak bilinen ilk nesil Amerikan liderleri, mahkemeleri yasama organının bir parçası olarak kullandı. Bu nedenle özellikle federal yargının, demokratik olarak seçilmiş temsilcilerin iradesine tabi olması gerekiyordu" sözleriyle anlattı.

Cumhuriyetçiler’in, Barrett'ı hızla onaylama çabası, Demokratlar için özellikle sinir bozucu. Çünkü Cumhuriyetçiler, Başkan Barack Obama'nın bir seçim yılının başlarında Yargıç Antonin Scalia'nın yerini alması için aday gösterdiği Merrick Garland'ın 2016’da Senato’da onaylanmasını engellemişti. Cumhuriyetçiler şimdi Barrett'ı, bir diğer başkanlık seçiminden sadece günler önce onaylamak için acele ediyorlar. Böylelikle Anayasa Mahkemesi’nde 3’e 6 muhafazakar bir çoğunluk yaratmayı umuyorlar. Ancak Schermerhorn, bunların hiçbirinin ülkenin kurucularını şaşırtmayacağını yineledi. Bunun partiler arası bir savaşı olduğunu ve anayasal bir ilke meselesi olmadığının o dönemde anlaşılabilir olduğunu belirten Schermerhorn, "İktidardaki parti için, Mitch McConnell'ın Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato'nun lideri olarak görev yaptığı dönemde tam olarak yaptığı şeyi yapmakta hiçbir tereddüt olmayacaktı. Bu, sırf kurucu atalar aynı şeyi düşündüğü veya yaptığı için, öykünmeye değer olan ve şimdi izlenmesi gereken bir model olduğu anlamına gelmez’’ ifadelerini kullandı.