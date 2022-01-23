Demokratlar Ara Seçimler İçin Zafer Peşinde

Demokratlar, Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre'nin kontrolunu kaybedebileceklerinin farkındalar. Bu nedenle, başarı sağlayacak ve seçmenlerin ekonomik sorunlarını ele aldıklarına ve yetkin bir şekilde yönetebileceklerine dair güvence verecek bir 2022 yasama gündemini şekillendirmeye çalışıyorlar.

Başkan Joe Biden ve Demokrat Kongre üyeleri, geçen yıl iki büyük başarıya imza attılar: 1,9 trilyon dolarlık COVID-19 yardım tasarısı ve 1 trilyon dolarlık altyapı paketi. Yine de Demokratlar arasında önceliklerle ilgili aylarca süren ve Biden ile parti liderlerini zor durumda bırakan iç çekişmeler seçmenlerin zihnine kazındı. Çekişmelerin hedefinde Biden yönetiminin iki önemli planı vardı; 2 trilyon dolar tutarında 10 yıllık sosyal altyapı tasarısı ile oy hakları yasası.

Sosyal altyapı tasarısının canlandırılması Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer’ın 2022 dilek listesinin başında geliyor. Bu riskli bir çaba çünkü Demokrat Senatör Joe Manchin, yasayı bir kez baltaladı; ancak Biden pes ederek daha küçük bir paketi kabul edeceğini ve Demokratlar hala tasarının daha mütevazı bir versiyonla zafer iddiasında bulunabilirler.

Temsilciler Meclisi’nin merkezci grubu Yeni Demokrat Koalisyonu’nun başkanı Demokrat Suzan DelBene, "Halk hükümetin çalıştığını görmek istiyor ve bizden işleri ilerletmeyi sağlamamızı bekliyor" dedi. DelBene, seçmenlerin Demokratların gündemini "toplulukları ve aileleri üzerindeki etkisi" açısından değerlendireceklerini, halkın Kasım ara seçimlerinde oy kullandıkların kullanırken bunu düşüneceklerini söyledi.

Bunu başarmak için Demokratlar, çoğu zaman Cumhuriyetçi tek cephe muhalefete karşı, kaybedecek neredeyse hiç oyları olmadan yönettikleri Kongre’de ara seçim yılını zaferlerle geçirmek istiyor. Ayrıca, diğer popüler tasarılar hazırlamanın ağırlığını tartışıyorlar ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine meydan okuyorlar.

Pelosi'nin diğer öncelikleri arasında, Irak ve Afganistan’da atıkların yakıldığı zehir saçan ateş çukurları yakınında görev yapmış askerlere ve muhariplere sağlanacak yüz milyarlarca dolarlık yardımlar, yarı iletken çipi sıkıntısı ve diğer rekabet gücü sorunlarını ele alan bir tasarı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal tehdidi ile yaptırımlarla mücadele eden bir yasa tasarısı yer alıyor.

Odaklanılacak ilk konulardan biri, Eylül ayına kadar hükümeti fonlayacak 1,5 trilyon dolarlık tasarı olacak. Corona virüsünün son derece bulaşıcı varyantı Omicron ile başa çıkmak için daha fazla yardım sağlamak da gündeme gelebilir. Kamu kurumlarının bütçeleri 18 Şubat'ta tükeniyor ve bir anlaşma varılması, iki partili işbirliğine bağlı.

Ancak başlangıçta reçeteli ilaç fiyatlarını kısıtlamak, çocuklu ailelere aylık çekler göndermek ve küresel ısınmayı durdurmak gibi popüler programları içeren sosyal altyapı yeniden gündeme getirmek, birçok Demokrat tarafından siyasi bir zorunluluk olarak görülüyor.

Kongre İlerleme Grubu’na liderlik eden Demokrat temsilci Pramila Jayapal, bu tasarıyı yeniden yazmak ve geçirmek için gelecek altı hafta boyunca çok hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Jayapal, Biden'ın ilaç fiyatlarını ve öğrenci borçlarını hafifleten başkanlık kararnameleri yayınlaması gerektiğini ve Temsilciler Meclisi Demokratları’nın halk arasında destek gören tasarıları Senato’ya göndermesi gerektiğini kaydetti. Böylelikle Cumhuriyetçiler’in koyacağı engeller, Demokratlar’ın bu konularda nasıl savaş verdiğini halkın görmesini sağlayacak.

Parti liderleri, sosyal altyapı tasarısıyla ilgili müzakerelere yakında yeniden başlamayı ve Biden'ın 1 Mart'taki Birliğin Durumu konuşmasına kadar bir anlaşmaya varmayı veya bir anlaşmaya yakın olmayı umuyorlar. Biden, anaokulu öncesi karşılıksız para yardımı ve iklim değişikliği çabaları için 500 milyar doların üzerinde bütçe de dahil olmak üzere, orijinal tasarının "büyük parçalarının" yürürlüğe gireceğini öngörüyor.

Partinin ilerici kanadıyla ılımlıları karşı karşıya getiren ve aylarca süren görüşmelerden sonra Demokratlar, Kasım ayında Cumhuriyetçiler’in muhalefetine rağmen, daha kısıtlı bir sosyal altyağı tasarısını Temsilciler Meclisi’nden geçirmişti. Ancak Demokratlar’ın tek oy bile kaybetmemesi gereken Senato'da Senatör Joe Manchin, çok maliyetli olduğunu savunduğu tasarıya darbe vurdu.

Kongre üyeleri, bir pazarlığın ne kadar uzun ve zor olabileceğinin altını çizerek, tasarının yeniden masaya gelmesiyle ilgili şimdiden pozisyon almaya başladılar.

Manchin, müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi yerine, temiz bir sayfa açmaktan ve yeni bir tasarı yazılmasından yana. Temsilciler Meclisi’nin üç numaralı Demokrat lideri James Clyburn, tasarının uygun fiyatlı konut için yardımını sürdürmesini istiyor. Kuzeydoğu eyaletlerden üç Demokrat temsilci ise kendilerinin gibi yüksek eyalet ve yerel vergileri olan yerlerde yaşayanlar için federal vergi indirimlerinin tutulmasını istiyor.

Ancak sadece Cumhuriyetçiler’in uzlaşmazlığını ortaya çıkaracak başarısızlık planları değil, yasama başarısı üreten bir gündem hazırlamak, siyasi rüzgarların aleyhlerine estiği bir yılda Demokratlar için çok önemli olabilir. Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan son ankette, Biden yönetiminin performansını verilen destek son bir yılın en düşük seviyesinde.

Ekonomi, istihdam yaratma ve borsa güçlüyken ve COVID-19 aşıları yaygın olarak bulunurken, enflasyon, devam eden salgın ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidi konusunda endişeler artmış durumda. Tüm bu etkenler, ara seçim yılında düşük katılıma neden olabilir ve partilerin en ideolojik sadıklarının oylarının önemini arttırabilir.

Tarih de Demokratlar’dan yana değil. Beyaz Saray'ı elinde tutan parti, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan 19 ara seçimin 17'sinde Temsilciler Meclisi’nde sandalye kaybetti ve seçim başına ortalama 28 kayıp verdi. Cumhuriyetçiler, Kasım ayında beş sandalye kazanarak Meclis kontrolunu ele geçirebilir.

Bu durum, ileriye dönük bir yasama gündemini geliştirmeye teşvik edebilir. Demokrat temsilci Clyburn, "Bütün zamanımı olmayanlar hakkında konuşarak harcamayacağım çünkü Biden'ın başkanlığında daha üç yılımız var. Görev süresi yarın bitmiyor" diyor.

Manchin, çocuk vergi indiriminin uzatılması konusunda çok hevesli olmadığından bu yöndeki beklentileri azalttı ve Biden'ın yardımın sürmesi ile ilgili şüphelerini dile getirmesini neden oldu. Ancak çocuk vergi indirimi birçokları için en önemli öncelik ve Schumer ve diğer Kongre üyeleri, bu yardımı sürdürmeye çalışacaklarına söz verdiler.

