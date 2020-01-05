Demokratlar Arasındaki Yarış Hız Kazanıyor

2020 başkanlık seçim kampanyalarının Ocak ayından itibaren ivme kazanması bekleniyor. Demokrat Partili başkan aday adayları, Iowa eyaletinde ilk ön seçimlerin yapılacağı 3 Şubat öncesinde çalışmalarına hız veriyor. Ulusal kamuoyu yoklamalarına göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden Demokrat Parti yarışını önde götürüyor. Biden’ın bazı rakiplerininse ön seçimlerin daha erken yapılacağı Iowa, New Hampshire ve Güney Carolina eyaletlerinde oldukça iyi sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

Joe Biden, 2020 seçimlerinde Başkan Trump’ı mağlup edebilecek en güçlü aday olduğunu iddia ediyor.

Biden,“Çok iyi ve saygın rakiplerimin beni ‘Biden ülkeyi birleştirme konusunda çok saf,’ şeklinde eleştirdiğini biliyorum. Ama eğer ülkeyi birleştiremezsek başarıya ulaşamayız” diyor.

Biden, ülke çapındaki anketlerde yarışı önde götürse de Iowa ve New Hampshire gibi ön seçimlerin yılın ilk aylarında yapılacağı eyaletlerde Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren gibi güçlü rakiplerle mücadele etmesi gerekiyor.