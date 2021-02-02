Demokratlar Azil Davası Özetini Sundu

Eski Başkan Donald Trump’ın Senato’da görülecek azil davasında savcı görevini üstlenecek olan Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump’ın destekçilerinden oluşan bir grubu “dolu top mermisi” gibi Kongre binasını hedefleyerek, Kongre’nin tüm üyelerinin hayatını tehlikeye attığını savundu. Demokratlar bu suçlamayı, Senato’ya sundukları azil davası özetinde yaptı. Özet, eski bir başkanın halen görevde olmamasına rağmen neden suçlu bulunması ve seçimlerde tekrar yarışmaktan men edilmesinin gerektiği konusunda bugüne kadarki en ayrıntılı değerlendirmeleri içeriyor. Trump’ın hile karıştığı iddiasıyla seçimlerin sonucunu tersine çevirme çabalarıyla 6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan olaylar arasında bağlantı kuran dava özetinde, Trump’ın, Amerikan demokrasisinin temel taşlarını doğrudan tehdit eden eylemlerde “tartışmasız” biçimde sorumluluğu olduğu belirtiliyor. Gelecek hafta Senato’da başlayacak azil duruşmasının mahkumiyet kararıyla sonuçlanması gerektiği de kaydediliyor. Senato’daki yargılamada savcı görevini yürütecek olan ve “azil yöneticileri” olarak nitelenen Temsilciler Meclisi’nin 9 Demokrat üyesi, hazırladıkları dava özetinde, “Trump’ın davranışı, Kongre’nin her bir üyesinin hayatını tehlikeye attı, iktidarın barışçı devrini risk altına soktu ve ulusal güvenliğimizi zafiyete uğrattı” ifadesini kullandılar. Özette, “Bu, federal makamlardan men edilmeyi gerektiren türden anayasal suçun tam bir örneği” deniyor.

Dava özeti, Temsilciler Meclisi üyelerinin azil davasında getirecekleri argümanları ilk kez ayrıntılı biçimde listeliyor. Belgede Trump’a sadece olaylarda rolü bulunduğu yönünde açıkça suçlama yöneltilmesinin ötesinde, Trump’ın sözlerinin ABD Anayasası’nın ifade özgürlüğüyle ilgili Birinci Ek Maddesi’nin koruması altında olduğu, azil davasının anayasal olmadığı hatta Trump artık görevde olmadığı için bunun gereksiz olduğu şeklindeki savunma makamının ortaya sunacağı tezlerin önceden çürütülmesi hedefleniyor. Özette, Trump’ın davranışının, federal bir makamda yer almasını süresiz olarak yasaklamayı gerektirecek kadar kötü olduğu görüşü dile getiriliyor. Belgede, “Bu, seçimlerin gelecekteki suistimallere karşı tek başına güvence oluşturabileceği bir durum değil. Seçim sürecinin kendisi Trump’ın saldırısına uğradı ve Trump ya da onun yaptığının aynısını yapmaya girişebilecek başkalarına karşı korunmalı” sözlerine yer veriliyor. Trump’ın ekibi de dosyayı bugün hazırlıyor Trump’ın avukatlarının da Salı günü kendi argümanlarından oluşan dosyayı sunması bekleniyor. Trump’ın avukatlarından David Schoen dün gece Fox News’a yaptığı açıklamada, davanın anayasal olmadığını, demokratik ilkelere ters düştüğünü ve açıklamalarının Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi tarafından korunduğunu savunacaklarını açıkladı.

Demokratlar ise hazırladıkları 77 sayfalık dosyada, “O aşamada izlenmesi gereken tek onurlu yol, Başkan Trump’ın sonuçları ve yenilgiyi kabullenmesiydi. Bunun yerine, bir çeteyi Washington’a davet etti, onları bir çılgınlığa sürükledi ve yüklü bir top mermisi gibi (Beyaz Saray’dan Kongre binasına uzanan) Pennsylvania Caddesi’ne doğru hedefledi” diye yazdılar. Demokratlar, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi liderlerden Liz Cheney ve Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell gibi kendi partisinden Trump’a yönelik eleştirilere de dikkat çekiyorlar. Ancak diğer yandan Cumhuriyetçiler, yargılamada Trump’ın ikinci kez aklanmasının muhtemel olduğu sinyalini veriyor. Geçen hafta Senato’da bunun testi niteliğinde bir oylama yapılmıştı ve McConnell dahil 45 Cumhuriyetçi üye, anayasal olmadığı gerekçesiyle davanın düşürülmesinden yana oy kullanmıştı. Senato’dan azil kararı çıkması için 100 üyenin üçte ikisinin, yani 67 senatörün oyu gerekiyor. Bugüne kadar hiçbir başkan görevden ayrıldıktan sonra azil davasında yargılanmadı ancak Demokratlar, 1876’da azil davasından kaçmak için istifa eden ancak yine de Senato’nun yargıladığı dönemin savaş bakanını örnek gösteriyor.