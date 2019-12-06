Demokratlar Azil Gerekçeleri İçin İstişarelere Başlıyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Adalet Komisyonu’na, Başkan Trump’ın azline yönelik gerekçelerin hazırlanması talimatı vermesinin ardından süreç hızlandı. Demokratlar Trump hakkında hangi suçlamaların getirileceği konusunda istişarelere başlıyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun, tanıkların ifade verdiği oturumlarla yaklaşık 2 aydır devam eden soruşturmanın ardından 12 Aralık’a kadar Trump’ın azledilmesine gerekçe olacak suçlamaları resmi olarak hazırlaması bekleniyor.

Perşembe günü biri program dışı diğeri de Kongre’deki haftalık basın toplantısı kapsamında olmak üzere iki defa kameraların karşısına geçen Nancy Pelosi, akşam saatlerinde de CNN’den Amerikan kamuoyuna üçüncü mesajını verdi.

Pelosi, “Artık başka seçeceğimizin kalmadığı bir eşiğe ilerliyorduk. Attığımız bu adımın ülkemizin kurucularının demokrasiyi kurarken akıllarında olan vizyonu yerine getiren bir şekilde anımsanmasını umuyorum” dedi.

Trump’a olası suçlamalar

Azil soruşturmasının odağında Trump’ın Ukrayna’dan 2020 başkanlık seçimindeki olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açılması talebinde bulunması yer alıyor. Yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, soruşturmayla işbirliğine yanaşmadı. O nedenle görevi kötüye kullandığı suçlamasının dışında Kongre’nin görevini yapmasını engellemekle de itham edilebilir. Bazı hukuk uzmanları ve Kongre üyeleri Trump hakkında rüşvet ya da adaletin engellenmesi suçlamalarının da yöneltilebileceğini ifade ediyor.