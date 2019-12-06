Demokratlar Azil Gerekçeleri İçin İstişarelere Başlıyor

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Adalet Komisyonu’na, Başkan Trump’ın azline yönelik gerekçelerin hazırlanması talimatı vermesinin ardından süreç hızlandı. Demokratlar Trump hakkında hangi suçlamaların getirileceği konusunda istişarelere başlıyor.
Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun, tanıkların ifade verdiği oturumlarla yaklaşık 2 aydır devam eden soruşturmanın ardından 12 Aralık’a kadar Trump’ın azledilmesine gerekçe olacak suçlamaları resmi olarak hazırlaması bekleniyor.
Perşembe günü biri program dışı diğeri de Kongre’deki haftalık basın toplantısı kapsamında olmak üzere iki defa kameraların karşısına geçen Nancy Pelosi, akşam saatlerinde de CNN’den Amerikan kamuoyuna üçüncü mesajını verdi.
Pelosi, “Artık başka seçeceğimizin kalmadığı bir eşiğe ilerliyorduk. Attığımız bu adımın ülkemizin kurucularının demokrasiyi kurarken akıllarında olan vizyonu yerine getiren bir şekilde anımsanmasını umuyorum” dedi.
Trump’a olası suçlamalar
Azil soruşturmasının odağında Trump’ın Ukrayna’dan 2020 başkanlık seçimindeki olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden ile ilgili soruşturma açılması talebinde bulunması yer alıyor. Yanlış bir şey yapmadığını savunan Trump, soruşturmayla işbirliğine yanaşmadı. O nedenle görevi kötüye kullandığı suçlamasının dışında Kongre’nin görevini yapmasını engellemekle de itham edilebilir. Bazı hukuk uzmanları ve Kongre üyeleri Trump hakkında rüşvet ya da adaletin engellenmesi suçlamalarının da yöneltilebileceğini ifade ediyor.
Soruşturmayla ilgili belgeleri Kongre’ye iletmesi taleplerini reddetmesinin ve yönetimde görevli yetkililerin ifade vermemeleri talimatının ardından Trump’ın, bu akşam 17.00’ye (TSİ 01.00) kadar tanık çağırmak ya da delil sunmak amacıyla Adalet Komisyonu’ndaki oturumlara avukatı aracılığıyla katılıp katılmayacağını bildirmesi gerekiyor. Komisyonda görevli Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden de ifadeye çağırmak istedikleri tanıkları bu akşama kadar bildirmeleri talep edildi.
İstihbarat Komisyonu’ndaki oturumların sona erdiği 21 Kasım’dan bu yana Adalet Komisyonu’nda henüz sadece bir oturum yapıldı. 4 Aralık’ta yapılan ilk oturumda Demokratlar’ın çağırdığı üç anayasa hukukçusu Başkan Trump’ın azledilmeye gerekçe oluşturacak suçlar işlediğini savundu. Cumhuriyetçiler’in çağırdığı anayasa hukukçusu ise soruşturmanın acele ve özensiz şekilde yürütüldüğünü, bulguların somut bir sonuca ulaştırmadığını söyledi.
Bir sonraki oturum 9 Aralık'ta
Adalet Komisyonu’nda hafta başında bir oturum daha yapılacak. Bu oturumda da Adalet ve İstihbarat komisyonlarının avukatları azil soruşturmasını tartışacak.
Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump’ı resmi olarak suçlaması halinde, azil süreci yargılama için Senato’ya taşınacak. Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olduğu için büyük bir değişiklik olmadığı sürece Trump’ın görevden alınması olası görünmüyor.
ABD siyasi tarihinde bugüne kadar hiçbir başkan azil soruşturması ardından görevden alınmadı. Cumhuriyetçi Başkan Richard Nixon, Temsilciler Meclisi’nin Watergate skandalı sebebiyle hakkında azil sürecini başlatmasının ardından 1974 yılında istifa etmişti.
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