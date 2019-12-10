Demokratlar Azil Gerekçelerini Açıklamaya Hazırlanıyor

Demokratlar Trump’ı Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’den 2020 seçimlerinde rakibi olacak Joe Biden ve oğlu hakkında soruşturma açmasını istediği, karşılığında da Ukrayna’ya yapılacak ABD askeri yardımını askıya aldığı gerekçesiyle suçluyor. Demokratlar bunun görevi kötüye kullanmak olduğu görüşünde.

Pelosi’nin ofisi tarafından da Komisyon üyelerinin azil sürecinde atılacak sonraki adımları açıklayacağını bildirildi. Temsilciler Meclisi’ndeki üst düzey bir Demokrat Reuters haber ajansına Başkan hakkında açıklanması beklenen azil gerekçelerinin birinin “iktidarı kötüye kullanmak”, diğerininse “Kongre’yi engellemek” olacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan’a karşı yapılacak iki resmi suçlamayı bugün açıklayacak. Böylece Başkan’ın azledilip edilmemesi konusunda yapılacak önemli oylamaya doğru yol alınmış oluyor.

Haftalar süren soruşturmanın ve Temsilciler Meclisi alt komisyonlarında yapılan oturumların ardından komisyon liderleri Pazartesi akşamı yapılan son oturumun da bitmesiyle Temsilciler Meclisi Demokrat Başkanı Nancy Pelosi’yle bir araya geldi.

Adalet Komisyonu üyesi Demokrat Jamie Raskin gazetecilere yaptığı açıklamada Demokratlar’ın Trump tarafından düzenli olarak yapılan iki “uygunsuz davranış” olduğu hükmüne vardığını, bunlardan birinin “seçimlere yolsuzluk karıştırmak için yabancı hükümetleri devreye sokmak” diğerininse “tanıkları engelleyerek bu tür uygunsuz davranışın üzerini örtmeye çalışmak” olduğunu kaydetti.

Başkan Trump, hakkındaki iddiaları reddediyor ve soruşturmanın “tezgah” olduğunu söylüyor. Beyaz Saray, oturumlara katılmayı da sürecin haksız olduğunu öne sürerek reddetti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, azil soruşturmasını bir muhbir tarafından Başkan Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Cumhurbaşkanı’yla yaptığı telefon görüşmesinin uygunsuz olduğu şikayetinde bulunmasının ardından 24 Eylül’de ilan etmişti.

