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Demokratlar Beşinci Televizyon Tartışmasına Hazırlanıyor

20.11.2019 19:56 | Son Güncelleme

Demokrat başkan aday adayları bu akşam (Çarşamba) Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da beşinci kez karşı karşıya geliyor. On Demokrat aday, Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasına yönelik azil soruşturmasının gölgesinde tartışacak

Demokratlar Beşinci Televizyon Tartışmasına Hazırlanıyor

Demokrat başkan aday adayları bu akşam (Çarşamba) Georgia eyaletinin başkenti Atlanta’da beşinci kez karşı karşıya geliyor. On Demokrat aday, Başkan Donald Trump’ın görevden alınmasına yönelik azil soruşturmasının gölgesinde tartışacak.

10 Demokrat başkan aday adayı, bu kez Atlanta’da dikkatleri üzerine çekebilmek için tartışma sahnesine çıkacak.

Anketlere göre yarışta önde giden iki aday, eski Başkan yardımcısı Joe Biden ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren tartışmanın odağında olacak.

Ancak şu anda çok daha fazla dikkat çeken aday adaylarından biri, Indiana eyaletinin South Bend kenti Belediye Başkanı Pete Buttgieg.

Anketler, Buttigieg’in Şubat ayında ön seçimlerin ilkinin yapılacağı Iowa eyaletinde desteğini arttırarak lider konuma yükseldiğini gösteriyor.

Pete Buttigieg, ”Ne kadar çok seçmen mesajımı duyarsa, beni o kadar çok kişi destekler ve böylece tabanımızı o kadar güçlendirebiliriz” diye konuştu.

Ülke genelindeki anketlerdeyse Biden liderliğini sürdürüyor ve gelecek yıl Başkan Trump’la kapışabilecek en güçlü aday olduğunu savunuyor.

Joe Biden, ”Aramızdan kim Demokrat Parti adayı olursa olsun, bir sonraki başkan kesin olarak iki şeyi miras alacak; kutuplaşmış bir millet ve kargaşa içinde bir dünya” dedi.

Senatör Warren da Demokratlar arasında zirveye yakın konumunu sürdürüyor. Warren son zamanlarda kapsayıcı devlet sağlık sigortası programı vaadini savunmakla meşgul.

Elizabeth Warren, ”Benim için parti toplantılarına katıl ve benim yanımda savaş çünkü bu bizim için büyük düşünme, mücadele etme ve kazanma zamanı” ifadesini kullandı.

Geçen hafta bir açıklama yaparak Demokrat adaylar arasındaki yarışa katılan eski Massachusetts Valisi Deval Patrick’se, bu televizyon tartışmasında yer almayacak.

Deval Patrick, ”Bence bu kampanya insanları bir araya getirmek için iyi bir fırsat” ifadesini kullandı.

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder işadamı Michael Bloomberg de yarışa katılabilir.

Uzman Larry Sabato’ya göre, yeni adayların yarışa katılması şu anki adaylar hakkında soru işaretleri doğuruyor: ”Şu çok açık, birçok Demokrat lider en üst kademedeki isimler konusunda endişeli. Her adayın bir sorunu var; ya çok yaşlı, ya çok genç, ya çok tecrübeli ya da çok tecrübesiz, ya çok sol görüşlü ya da çok sağ görüşlüler. Artık adını siz koyun.”

Vermont Senatörü Bernie Sanders, California Senatörü Kamala Harris, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve New Jersey Senatörü Cory Booker’ın da aralarında bulunduğu diğer 8 aday da, Atlanta’daki televizyon tartışmasına katılacak.

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