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Demokratlar, Beyaz Saray’dan Ukrayna belgelerini talep etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.10.2019 09:09 | Son Güncelleme

Kongre’deki Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray’dan Trump’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin tüm belgeleri resmen talep etti.ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili başlatılan azil soruşturması süreci devam ederken Demokratlar, çok önemli bir adım daha atarak Beyaz Saray’dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin belgelerini istedi.

Kongre’deki Demokratlar, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik başlatılan azil soruşturması kapsamında, Beyaz Saray’dan Trump’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin tüm belgeleri resmen talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili başlatılan azil soruşturması süreci devam ederken Demokratlar, çok önemli bir adım daha atarak Beyaz Saray’dan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin belgelerini istedi. Demokrat Temsilciler Meclisi Denetim ve Reform Komitesi imzasıyla Beyaz Saray’a gönderilen mektup, Trump’ın azil süreci açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray’a gönderilen mektupta, Başkan Trump’ın Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile olan konuşma, belge ve dokümanların, yasa ihlali olup olmadığının anlaşılması için ilgili komiteye iki hafta içerisinde teslim edilmesini isteyen bir mektup gönderdi.
Demokrat partili Gözetim, İstihbarat ve Dışişleri Komitelerine başkanlık eden Elijah E. Cummings, Adam Schiff ve Eliot Engel tarafından Beyaz Saray’a gönderilen söz konusu mektupta, Gözetim Komitesi tarafından başlatılan soruşturma ile ilgili olarak işbirliği yapmaya davet ederek, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 seçimlerine müdahale etmesi için Ukrayna’yı kullanarak ulusal güvenliği tehlikeye attığı ifade edildi.
Demokratlar, Beyaz Saray’ın kendilerine herhangi bir yanıt verilmemesi durumunda, adaleti engelleme suçu kapsamında başlı başına bir ’azil sebebi’ olabileceğini iddia ettiler.
Başkan Trump, ABD medyasını ve demokratları yalancılıkla suçlayarak, önceki gün yaptığı bir açıklamasında, Kongre’deki demokratlardan gelecek taleplere yanıt vermeyeceğini açıklamıştı.
Öte yandan, Trump yönetiminin, ABD Meclis Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi’ye bir mektup yazmayı planladıkları ifade edildi.

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