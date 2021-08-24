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Demokratlar Biden Etrafında Birleşecek mi?

24.08.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Biden’ın 3,5 trilyon dolarlık sosyal yardım altyapı planı partinin ilerici kanadı ile merkezci cephe arasında bölünmeye yolaçtı. Her iki kanat görüş ayrılıklarını gidermek için bugün toplandı

Demokratlar Biden Etrafında Birleşecek mi?

Demokrat Partililer, parti içindeki merkezci cepheyle ilerici kanat arasında Başkan Joe Biden'ın siyasi önceliklerinin hayata geçirilmesinin önünde tehdit oluşturan bölünmeyi gidermek için Salı günü Temsilciler Meclisi'nde toplandı.

Demokratlar, Başkan Biden'ın çocuk bakımı ve diğer sosyal programların kapsamının genişletilmesini içeren iddialı planı üzerinde yapılması öngörülen oylamanın, yeterli desteğin sağlanamayacağının anlaşılmasıyla ertelenmesi üzerine taktik belirlemek için kapalı kapılar ardında toplandı.

Demokratlar, çok az farkla çoğunluğu ellerinde bulundurdukları Temsilciler Meclisi ve Senato'dan iki dev harcama planını geçirmeye çalışıyor. Oylamanın gecikmesi, Demokratlar için gelecekte bazı sorunların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, çocuk bakımı, eğitim, zenginlere ve şirketlere ilave vergi uygulaması gibi ayrıntıları içeren 3 buçuk trilyon dolarlık bütçe taslağının hızla onaylanmasını umuyordu.

Ancak Demokrat Parti'nin merkezci kanadından Josh Gottheimer'ın liderliğini üstlendiği bir grup partili, Temsilciler Meclisi'nin öncelikle Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı planını geçirmesi gerektiğinden yola çıkarak bu plana uymayı reddetti. Altyapı planı, Senato'da hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partililer'in onayını almış bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Kurallar Komisyonu Başkanı Jim McGovern, gazetecilere, Eylül ayı sonunda 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiklerini söyledi.

New York eyaleti temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez gibi liberaller, ellerindeki kozu kaybedecekleri korkusuyla, 3,5 trilyonluk harcama paketi olmadan 1 trilyonluk altyapı paketini desteklemeyeceklerini kaydediyor.

Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi'nde 212 Cumhuriyetçi'ye karşı 220 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor. Cumhuriyetçi Partililer, 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını desteklemeyeceklerini açıklamıştı. Demokrat Parti'nin Kongre'deki üç numaralı ismi Jim Clyburn, Temsilciler Meclisi toplandığında tasarıyı geçireceklerini umduğunu söyledi, MSNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "İyi bir konumdayız" dedi.

Liberal kanat, ilk önce altyapı planının geçirilmesi durumunda sosyal harcamaları içeren kapsamlı paketi geçirmek için ellerindeki kozu kaybetme riski olduğunu savunuyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Richard Neal, parti içindeki anlaşmazlığın gözler önüne serilmesiyle beraber merkezciler ve ilericiler arasındaki müzakerelerin daha da karmaşık hale geldiğini söyledi.

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