Demokratlar Mueller Raporunu 'Sahneye Çıkarıyor'

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcı Rubert Mueller’ın raporunun redakte edilmiş versiyonunu kürsüde okuma kararı aldı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun önde gelen isimlerinden Demokrat Mary Gay Scanlon 448 sayfalık okumasına, beraberindeki 20 kadar Demokrat milletvekiliyle Kongre’nin oturum salonlarından birinde bugün başlıyor.

Yazılı açıklama yayımlayan Scanlon, “Raporun sonuçları bir Twitter mesajıyla özetlenemez. Gerçeği Amerikan halkıyla paylaşmak anayasal görevimizdir” dedi.

Robert Mueller’ın redakte edilmiş raporu, Donald Trump’ın 2016 başkanlık kampanyası ile birçok Rus arasında bağlantılar olduğunu gösterdi ancak bunun suç kapsamında sayılabilmesi için bir kanıt bulamadı.

Rapor ayrıca Başkan Trump’ın Mueller’in soruşturmasını çok defa engellemeye çalıştığını belirtiyor ancak bu konuda da Trump’ın bir suç işlediği yönünde kesin bir yargıya varmıyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta olan Demokratlarsa Beyaz Saray ile bu konuda sık sık ağız dalaşına giriyor. Demokratlar, Mueller raporunun müdahale edilmemiş halinin yanı sıra Trump’ın kişisel ve ticari son 6 yıllık vergi beyannamesini, Trump yönetiminin, ABD-Meksika sınırında göçmen ailelerin ayrılması ve güvenlik taramalarıyla ilgili kararlarının arka planıyla ilgili belgeleri talep ediyor.

