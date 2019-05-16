HABER

Demokratlar Mueller Raporunu 'Sahneye Çıkarıyor'

16.05.2019 19:04 | Son Güncelleme

Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, özel savcı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili 448 sayfalık soruşturma raporunu kürsüde sesli olarak okuma kararı aldı

Demokratlar Mueller Raporunu 'Sahneye Çıkarıyor'

ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan özel savcı Rubert Mueller’ın raporunun redakte edilmiş versiyonunu kürsüde okuma kararı aldı.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun önde gelen isimlerinden Demokrat Mary Gay Scanlon 448 sayfalık okumasına, beraberindeki 20 kadar Demokrat milletvekiliyle Kongre’nin oturum salonlarından birinde bugün başlıyor.

Yazılı açıklama yayımlayan Scanlon, “Raporun sonuçları bir Twitter mesajıyla özetlenemez. Gerçeği Amerikan halkıyla paylaşmak anayasal görevimizdir” dedi.

Robert Mueller’ın redakte edilmiş raporu, Donald Trump’ın 2016 başkanlık kampanyası ile birçok Rus arasında bağlantılar olduğunu gösterdi ancak bunun suç kapsamında sayılabilmesi için bir kanıt bulamadı.

Rapor ayrıca Başkan Trump’ın Mueller’in soruşturmasını çok defa engellemeye çalıştığını belirtiyor ancak bu konuda da Trump’ın bir suç işlediği yönünde kesin bir yargıya varmıyor.

Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta olan Demokratlarsa Beyaz Saray ile bu konuda sık sık ağız dalaşına giriyor. Demokratlar, Mueller raporunun müdahale edilmemiş halinin yanı sıra Trump’ın kişisel ve ticari son 6 yıllık vergi beyannamesini, Trump yönetiminin, ABD-Meksika sınırında göçmen ailelerin ayrılması ve güvenlik taramalarıyla ilgili kararlarının arka planıyla ilgili belgeleri talep ediyor.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Öcalan'a avukatlarıyla görüş yasağı kalktıÖcalan'a avukatlarıyla görüş yasağı kalktı
Suudi Arabistan'dan İHA saldırısı sonrası Yemen'de operasyonSuudi Arabistan'dan İHA saldırısı sonrası Yemen'de operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münbiç'te YPG/PKK'nın sözde askeri meclis merkezinde büyük patlama

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ne ziyaretçi akını

Akın akın görmeye gidiyorlar

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

ETA'nın siyasi lideri yakalandı

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Ülke ayakta! Trump acil durum ilan etti

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.