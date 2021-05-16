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Demokratlar Oy Kullanma Haklarını Genişletme Amacında

16.05.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virginia eyaletinde Demokratlar çeyrek yüzyılda ilk defa eyalet valisinin Demokrat olduğu bir dönemde Virginia Kongresi’nde çoğunluğu elde etmiş durumdalar. O günden beri de öncelikleri oldukça net, seçmenlerin haklarının genişletilmesi

Demokratlar Oy Kullanma Haklarını Genişletme Amacında

Virginia eyaletinde Demokratlar çeyrek yüzyılda ilk defa eyalet valisinin Demokrat olduğu bir dönemde Virginia Kongresi’nde çoğunluğu elde etmiş durumdalar.

O günden beri de öncelikleri oldukça net, seçmenlerin haklarının genişletilmesi.

Bu yılın başında Virginia Valisi Ralph Northam seçmen haklarının genişletilmesini içeren yasa tasarısını onayladı.

Diğer Demokrat eyaletler de sandıkla ilgili kısıtlamaları kaldırmak için harekete geçmiş durumda.

Arizona, Florida, Georgia ve Iowa’da ise Cumhuriyetçi yönetimler kısıtlayıcı olarak nitelenen yasaları yürürlüğe koydular.

Ohio ve Teksas’ta bu konuda adım atmaya hazırlanıyor.

47 eyalette 800’den fazla yasa tasarısı oy kullanma haklarını genişletmek için sunulmuş durumda.

Tasarıların temel özellikleri posta yoluyla oy kullanma, 15 gün önceden oy kullanmanın başlaması ve bağışçıların kimliklerinin açıklanması.

Virginia gibi Connecticut da kendi seçmen hakları yasasını çıkarmanın amacında. Colorado’da Demokratlar bir dizi seçim yasa tasarısı için çaba harcıyor.

Bölgede kolej ve üniversite öğrencilerinin oy kullanmak için kayıt olmaları konusunda bilgilendirilmesi ve düşük katılımın olduğu bölgelere oy kullanma merkezlerinin açılması söz konusu.

Vermont oy kullanmayı daha kolay hale getirmek için harekete geçerken, Maryland bu konuda bazı yasaları kabul etti bile. Buna göre her seçmen seçim öncesi otomatik olarak posta yoluyla oy kullanabilmek için için gerekli belgeyi alabilecek.

Cumhuriyetçi bazı eyaletlerin ise seçmen haklarını kısıtladığı belirtilen bazı yasaların kabul edilmesi dikkatleri Kongre’ye de çevirmiş durumda.

Senato’da Demokratlar’ın konuyla ilgili hazırladığı yaklaşık 900 sayfalık yasa tasarısının gündeme gelmesi bekleniyor ama ne zaman gündeme geleceği belli değil.

Senato’da Demokratlar’ın yasa tasarısına Cumhuriyetçiler’in destek vermesi beklenmiyor. Bu nedenle söz konusu yasa tasarısının Senato’dan geçmesi şimdilik uzak bir ihtimal gibi görünüyor.

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