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Demokratlar Pence'i Senato Oturumuna İstemedi

26.10.2020 18:52 | Son Güncelleme

Demokratlar, bazı danışmanlarının Corona testi pozitif çıkan Başkan Yardımcısı Pence'i, Senato'da oturumunda istemedi. Pence’in ofisi Başkan Yardımcısının “negatif” olduğunu açıkladı

Demokratlar Pence'i Senato Oturumuna İstemedi

Demokratlar, bazı danışmanlarının Corona testi pozitif çıkan Başkan Yardımcısı Pence'i, Senato'da oturumunda istemedi. Pence’in ofisi Başkan Yardımcısının “negatif” olduğunu açıkladı.

Öte yandan Senato, Pazar günü yapılan oylamada Amy Coney Barrett’ın adaylığıyla ilgili tartışmaları sınırlandıran tasarıyı 48’e karşı 51 oyla kabul etti.

Bu sonuçla Barrett’in Pazartesi günü Senato’da Anayasa Mahkemesi üyeliği oylamasının önü açılmış oldu.

Senato’da Cumhuriyetçiler 53, Demokratlar 47 sandalyeye sahip. Bu nedenle Barrett’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha önce Anayasa Mahkemesi üyeliği için hiçbir isim seçime bu kadar kısa süre kala onaylanmamıştı.

Barrett’la birlikte Anayasa Mahkemesi’nde 6 muhafazakar, 3 liberal görüşlü yargıç görev yapıyor olacak.

Anayasa Mahkemesi üyelikleri hayat boyu olduğu için bu durum uzun süre bu şekilde devam edebilir.

Barrett onay sürecinde Senato Adalet Komisyonu’nun Demokrat üyeleri tarafından hayal kırıklığıyla karşılanmıştı.

Demokrat üyeler; kürtaj, başkanlık yetkileri, iklim değişikliği, oy kullanma hakları ve Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası gibi konularda Barrett’ın yanıtları karşısında memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdi.

Demokrat üyeler Adalet Komisyonu’ndaki oylamaya da katılmamışlardı.

Anayasa Mahkemesi’nin liberal üyelerinden Ruth Bader Ginsburg’un hayatını kaybetmesinin ardından 26 Eylül’de Başkan Donald Trump, Amy Coney Barrett’i Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermişti.

Başkan Trump'ın daha önce aday gösterdiği 2 isim de Anayasa Mahkemesi üyesi olmuştu. Barrett Senato'da onaylanması durumunda 3. isim olacak.

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