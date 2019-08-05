Demokratlar: Saldırgan Trump’ın ırkçılığından cesaret aldı

Sanders ayrıca CNN’e yaptığı açıklamada, “mevcut tüm kanıtlar, ırkçı, yabancı düşmanı, beyaz milliyetçilere hitap eden bir başkanımız olduğunu gösteriyor” dedi. Bernie Sanders, Trump’ın bu söylemlerinden cesaret bulan yandaşlarının eline silah aldığını da sözlerine ekledi.

“Sayın Başkan ırkçı, nefret dolu ve göç karşıtı söyleminize son verin. Kullandığınız dil, radikalleri cesaretlendiren bir iklim yaratıyor.”

20 kişiyi öldüren, 26 kişiyi de yaralayan Teksas saldırganının, saldırı öncesinde bir internet formunda Başkan Trump’ın göç karşıtı açıklamalarına atıf yaptığı iddiası konusunda açıklama yapan Demokratların başkan adaylarından senatör Bernie Sanders, Twitter üzerinden Trump’a şu çağrıyı yaptı:

13 saat arayla, 29 kişinin öldüğü Teksas’ın El Paso ve Ohio’nın Dayton kentindeki saldırılar sonrasında Demokratlar, art arda yaptıkları açıklamalarda eleştiri oklarını Başkan Trump’a yöneltti.

Demokratların bir diğer başkan aday adayı senatör Cory Booker da Trump’ı "Korkuları, nefreti ve bağnazlığı körüklemekle” suçladı.

El Paso kentinin eski senatörlerinden Beto O’Rourke da sert çıktı. Demokratların başkan aday adaylarından O’Rourke, “Buna kimin kaynaklık ettiği ve başkanın gerçekte ne olduğu konusunda net olalım. Başkan bir ırkçıdır ve ülkede ırkçılığın yaygınlaşmasını desteklemektedir” diye konuştu.

Yas ilan eden Trump “akıl hastalığı” dedi

Silahlı saldırı kurbanlarını anmak ve saygı için ulusal yas ilan eden ABD Başkanı Donald Trump ise “ülkemizde nefrete yer yok” açıklamasını yaptı.

Trump ayrıca silahlı saldırıların “akıl hastalığı” ile ilintili olduğunu savunarak, “Bu insanlar çok, çok ciddi bir şekilde akıl hastası” diye konuştu.

Ağır suçlamalara hedef olan Trump’ın yayınladığı yas genelgesi uyarınca Beyaz Saray başta olmak üzere tüm kamu binaları ve yurt dışı temsilciliklerinde bayraklar 8 Ağustos gün batımına kadar yarıya indirilecek.

“Pişman değil”

ABD polis yetkilileri, ABD-Meksika sınırında yer alan, Teksas eyaletinin El Paso kentindeki saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin 21 yaşındaki “Patrick Crusius” olduğunu açıklarken, saldırı sonrasında teslim olan zanlının “yaptıklarından pişmanlık duymadığı” bilgisini paylaştı.