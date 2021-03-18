Demokratlar Seçim Reformu Tasarısını Senato’ya Sundu

Cumhuriyetçiler, bu önlemlerin eyaletlerin seçimleri yönetme yetkisini sınırlandıracağını ve azınlık seçmen gruplarının seçimlere katılımını artıracağını bunun da Demokrat Parti’ye yarayacağını söylüyor, bu gerekçelerle tasarıya karşı çıkıyor.

ABD’de on yılda bir yapılan nüfus sayımının tamamlanmasıyla eyaletlere Kongre bölgelerinin haritasını çıkartma yetkisi verilecek, bu haritalar gelecek on yıl boyunca kullanılacak.

Demokrat Başkan Joe Biden, Kongre’den geçmesi halinde tasarıyı imzalayarak yasalaştıracağını söyledi. Ancak tasarı Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında 50-50 bölünmüş durumdaki Senato’da Cumhuriyetçiler’in muhalefetiyle karşılaşıyor.

791 sayfalık seçim reformu yasa tasarısı, seçim güvenliği adı altında getirilmiş engelleri kaldırıyor; seçim bölgelerinin siyasi partilerin çıkarlarına göre düzenlenmesini engelliyor ve siyasette büyük miktarda bağışların etkisini azaltıyor.

ABD Senatosu’ndaki Demokratlar seçim kanununda kapsamlı değişiklikleri içeren bir seçim reformu tasarısını Senato’ya sundu. Partinin öncelikleri arasında yer alan tasarı bu ayın başında Temsilciler Meclisi’nden geçmişti. Ancak tasarının Senato’da daha büyük zorluklarla karşılaşması bekleniyor.

Tarihe bakıldığındaysa her iki partinin de bu haritaları destekçilerinin oylarını arttırmak ve diğer partinin oylarını azaltmak için kullandığı görülüyor.

Bu yıl Cumhuriyetçiler 118, Demokratlar ise 49 Kongre koltuğunun dağılımını belirleyecek.

Düşünce kuruluşu Brennan Hukuk Merkezi’ne göre eski Başkan Donald Trump’ın seçim bozgununun gerekçesi olarak seçimlerde yaygın usulsüzlük yapıldığını iddia etmesinin ardından Cumhuriyetçiler 43 eyalette bir dizi yasayı değiştirerek oy kullanmaya yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor.

Tasarının Senato’ya sunulması Senato’nun kürsü işgali yönteminin de tartışmaya açılmasına neden oldu. Senato kurallarına göre tasarıların oylanmasını engelleyen kürsü işgali denilen tartışmaları durdurmak için senatörlerin beşte üçünün; yani 60’ının oy kullanması gerekiyor.

Seçim reformunun Senato’dan geçmesi için de 60 oya ihtiyaç var. Aktivistler ve bazı Demokratlar bu kuralın devre dışı kalması için baskı yaparken aralarında ılımlı Demokrat Senatör Joe Manchin’in de olduğu bazı Senatörler kalmasını istiyor.

Kürsü işgali uygulamasının kaldırılması durumunda tasarıların Başkan Yardımcısı Harris'in eşitliği bozacak oyuyla yani salt çoğunlukla geçirilmesi sağlanabilir.

