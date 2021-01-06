Demokratlar Senato'da Çoğunluğa Daha Yakın

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde Demokrat Parti, Senato'da çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaştı. Ancak iki senato üyeliği için yapılan yarıştan birinde adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle seçimin galibi halen belirsizliğini koruyor.
Georgia'daki iki Senato üyeliği yarışından birini, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Partili rakibi Kelly Loeffler'ı yenilgiye uğratan Demokrat Partili rahip Raphael Warnock kazandı.
Amerikan medya kuruluşları, oyların neredeyse tamamının sayılmasının ardından yarışı 40 binden fazla oyla önde götüren Warnock'un seçimi kazandığını duyurdu.
Salı gecesi geç saatlerde destekçilerine seslenen Warnock, ”Bu yarışı kazanamayacağımızı söylediler. Ama bu gece umut, azim ve halkın gücüyle her şeyin mümkün olabileceğini gösterdik” dedi.
Georgia'daki ikinci Senato yarışındaysa belgesel yapımcısı Jon Ossoff, seçimi, Senato'da ikinci altı yıllık dönem için yarışan Cumhuriyetçi Partili David Perdue'nün 12 bin oy önünde götürüyor.
Georgia seçimlerinden önce Senato'da Demokratlar'ın 48 sandalyesine karşılık 50 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler'in bu üstünlüğü korumaları için Georgia'daki Senato yarışlarından birini kazanmaları yeterliydi.
Georgia’daki seçim neden önemli?
Raphael Warnock'un zaferinin yanı sıra Jon Ossoff'un da seçimi kazanması, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Senato'da 50'ye 50'lik eşitlik sağlanması anlamına gelecek. Bu durumda Senato'nun başkanı sayılan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Senato oturumlarındaki oylamalarda Demokratlar lehine eşitliği bozan oyu kullanması mümkün olacak.
Demokrat Parti, az farkla da olsa Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduruyor. Kongre'nin her iki kanadını da kontrol etmek, 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak olan Joe Biden'a, sağlık hizmetlerini güçlendirme, çevre koruma yasalarını sıkılaştırma, göçmenlik yanlısı politikalar izleme gibi kilit alanlarda köklü değişiklikler yapma fırsatı tanıyabilir.
Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki çoğunluğunu koruması ise Biden'ın işlerini zorlaştırabilir, tartışmalı meselelerde Cumhuriyetçi Partili Kongre üyeleriyle yürütülecek müzakerelerin uzamasına yol açabilir.
Senatoyu kontrolu altında tutan parti ayrıca yasama takvimini belirlemede ve hangi yasa tasarılarının gündeme alınacağında da söz sahibi oluyor.
3 Kasım seçimlerinde Georgia'daki hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde üstünlük elde edememesi üzerine eyalet yasaları uyarınca ikinci tur seçime gidilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştı.
Katılım yüksek oldu
Salı günkü ikinci tur seçimde sandık başına giden seçmen sayısının yüksek olduğu gözlendi. Resmi seçim günü olan 5 Ocak'tan önce yaklaşık 3 milyon 100 bin seçmen erken oy kullandı. Kasım seçimlerinde Joe Biden'ın Başkan Trump'ı yenilgiye uğrattığı Georgia'da 5 milyon oy kullanılmıştı.
Amerika'da yapılan ikinci tur seçimlerde kullanılan oy toplamı, geleneksel olarak, genel seçimlerde kullanılan oylardan daha az oluyor. Ancak Georgia'da Kasım'da sandık başına gitmeyen 100 bin kadar seçmen, 5 Kasım öncesinde oy kullandı.
Biden, 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinde, Georgia'da 1992 yılından bu yana ilk kez seçim kazanan Demokrat Partili başkan adayı olmuştu
Edison araştırma firmasının 5 Ocak'ta yürüttüğü sandık çıkışı kamuoyu yoklamalarına göre Georgia'daki her 10 seçmenden yedisi, ikinci tur Senato seçiminde kullanılan oyların doğru şekilde sayılacağından emin olduğunu bildirdi. Demokrat seçmenler, oyların doğru sayılacağına, Cumhuriyetçi seçmenlere kıyasla daha fazla güveniyor.