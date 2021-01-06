Demokratlar Senato'da Çoğunluğa Daha Yakın

ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan ikinci tur Senato seçimlerinde Demokrat Parti, Senato'da çoğunluğu sağlamaya bir adım daha yaklaştı. Ancak iki senato üyeliği için yapılan yarıştan birinde adaylar arasındaki farkın çok az olması nedeniyle seçimin galibi halen belirsizliğini koruyor.

Georgia'daki iki Senato üyeliği yarışından birini, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Partili rakibi Kelly Loeffler'ı yenilgiye uğratan Demokrat Partili rahip Raphael Warnock kazandı.

Amerikan medya kuruluşları, oyların neredeyse tamamının sayılmasının ardından yarışı 40 binden fazla oyla önde götüren Warnock'un seçimi kazandığını duyurdu.

Salı gecesi geç saatlerde destekçilerine seslenen Warnock, ”Bu yarışı kazanamayacağımızı söylediler. Ama bu gece umut, azim ve halkın gücüyle her şeyin mümkün olabileceğini gösterdik” dedi.

Georgia'daki ikinci Senato yarışındaysa belgesel yapımcısı Jon Ossoff, seçimi, Senato'da ikinci altı yıllık dönem için yarışan Cumhuriyetçi Partili David Perdue'nün 12 bin oy önünde götürüyor.