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Demokratlar Senato'da da çoğunluğu ele geçirdi

07.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Demokratlar Senato'da da çoğunluğu ele geçirdi

ABD'de Demokratlar Georgia eyaletindeki seçimlerde iki sandalyeyi birden kazanarak Senato'da çoğunluğu ele geçirdi.

Trump 88 yıldır hem Başkanlık seçimini hem Kongre'nin iki kanadını birden kaybeden ilk Başkan oldu.ABD'nin Georgia eyaletinde Senato'daki iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde Demokratların iki adayı da zafer kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adaylar Raphael Warnock yüzde 1,2, Jon Ossoff da yüzde 0,56'lık oy farkıyla Cumhuriyetçi rakiplerini geride bıraktı.

Eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5'in altında kalması durumunda seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. 3 Kasım'daki seçimlerde bu fark sağlanamadığı için yeniden sandığa gidilmişti.

Georgia eyaletindeki seçim galibiyeti, Demokratlar'a Senato'da çoğunluğu da kazandırmış oldu. 3 Kasım'daki seçimlerde Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu oy kaybına rağmen koruyan Demokratlar, Senato'da da kılpayı çoğunluğa ulaşmış oldu.

Georgia'daki sonuçlarla birlikte Başkan Donald Trump, 1932 yılından bu yana tek bir görev döneminde hem Başkanlık seçimlerini hem de Kongre'nin iki kanadındaki seçimleri kaybeden ilk Başkan oldu.

Başkan Yardımcısı kilit rol oynayacak

Mevcut tabloda 100 üyeli Senato'nun 50 sandalyesi Cumhuriyetçilerde, 50 sandalyesi de Demokratlarda olacak. Ancak oylamalarda başa baş kalınması durumunda Senato Başkanı konumundaki Başkan Yardımcısının kilit oy kullanma yetkisi bulunuyor. Bu da 20 Ocak'ta Joe Biden ile birlikte göreve başlayacak olan Kamala Harris'in belirleyici konumda olacağı anlamına geliyor.

Ancak Demokratların Kongre'nin her iki kanadında kazandığı kılpayı çoğunluk, Joe Biden yönetimine kısa vadede avantajlar sağlasa da sağlık, iklim değişikliği gibi alanlardaki büyük reform planlarının hayata geçirilmesinde Demokratların Cumhuriyetçilerle uzlaşması gerekecek.

Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirmesinin ardından Biden'ın kabine ve yargı için gösterdiği adayların Kongre'de onay süresi kolaylaşacak, oylamalarda çoğunluk oyu yeterli olacak.

AP,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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