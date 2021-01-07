Demokratlar Senato'da da çoğunluğu ele geçirdi

Trump 88 yıldır hem Başkanlık seçimini hem Kongre'nin iki kanadını birden kaybeden ilk Başkan oldu.ABD'nin Georgia eyaletinde Senato'daki iki sandalye için tekrarlanan seçimlerde Demokratların iki adayı da zafer kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat adaylar Raphael Warnock yüzde 1,2, Jon Ossoff da yüzde 0,56'lık oy farkıyla Cumhuriyetçi rakiplerini geride bıraktı.

Eyalet yasalarına göre adaylar arasındaki oy farkının yüzde 0,5'in altında kalması durumunda seçimlerin yenilenmesi gerekiyor. 3 Kasım'daki seçimlerde bu fark sağlanamadığı için yeniden sandığa gidilmişti.

Georgia eyaletindeki seçim galibiyeti, Demokratlar'a Senato'da çoğunluğu da kazandırmış oldu. 3 Kasım'daki seçimlerde Kongre'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu oy kaybına rağmen koruyan Demokratlar, Senato'da da kılpayı çoğunluğa ulaşmış oldu.

Georgia'daki sonuçlarla birlikte Başkan Donald Trump, 1932 yılından bu yana tek bir görev döneminde hem Başkanlık seçimlerini hem de Kongre'nin iki kanadındaki seçimleri kaybeden ilk Başkan oldu.