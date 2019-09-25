Demokratlar Trump için azli süreci başlattı

Trump kendisine karşı "Cadı Avı" başlatıldığını söyledi.ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Donald Trump’ın ABD başkanlığından azledilmesi süreci için resmi soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Azil süreci ile ilgili soruşturma, Trump'ın başkanlık gücünü kullanarak Demokrat Parti'nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden’ı alt etmek ve tekrar seçilmek için yabancı bir devletten yardım aldığı iddialarına odaklanıyor.

Pelosi azil sürecini başlattıklarını duyurduğu, televizyonlarda yayınlanan açıklamasında, "Başkan hesap vermeli, kimse hukukun üstünde değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump ise Demokratların başlattığı azil süreci soruşturmasına Twitter üzerinden yanıt verdi. Trump paylaştığı mesajlarda, "Birleşmiş Milletler'de bu kadar önemli bir günde, bu kadar iş yapılan ve başarının olduğu bir günde, Demokratlar bunu bilerek mahvetmek ve Cadı Avı haberleri çöplüğüyle küçük düşürmek zorundaydılar" dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/