Demokratlar: Trump-Selenski görüşmesini ortaya çıkaran şikayet açıklansın

ABD Başkanı Donald Trump’ın azledilme süreciyle ilgili soruşturmanın odak noktası olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin deşifresinin yayınlanması tartışmaları alevlendirdi.

Ukrayna devlet başkanından rakibi Joe Biden’ın oğlunu soruşturmasını isteyen Trump'ı kimliği gizli tutulan bir istihbarat yetkilisinin şikayet ettiği bildirildi. Söz konusu istihbarat yetkilisinin İstihbarat Komitesi'ne anlattıkları, Senato ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komiteleri ile paylaşıldı. Şikayetin bir kısmının Trump-Selenski görüşmesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Şikayeti güvenli bir odada inceleyen Demokratlar içerik ile ilgili bilgi paylaşmazken, gördüklerini "rahatsız edici" ve "acil" olarak tanımladı.

Şikayetin içeriği açıklansın çağrısı

Şikayetin içeriğinin kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağı belirsizliğini korurken, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler'den kamuoyuna açıklanması talebi geldi.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Partili Başkanı Adam Schiff şikayetin "ciddi kanuna aykırılık ortaya çıkardığını" söyledi.