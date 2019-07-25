Demokratlar Trump Soruşturmalarına Hız Verecek 

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Kongre’nin Adalet ve İstihbarat Komisyonları’nda arka arkaya ifade verdiği Çarşamba gününün ardından Demokratlar Başkan Trump’la ilgili soruşturmaları ilerletmeye hazırlanıyor.

Demokratlar’ın Perşembe ya da Cuma gününden itibaren Trump’ın başkanlığını ve özel iş çıkarlarını masaya yatırmayı sürdürmel için gerekli adli adımları atmaları bekleniyor. Ancak Demokratlar’ın bir kısmının ısrarcı olduğu, Trump’ın azil sürecinin başlatılmasına Mueller’ın ifadesinin ardından fazla destek çıkmadı.

Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini ve Trump’ın seçim kampanyasıyla Moskova arasında gizli anlaşma olup olmadığını araştırdığı soruşturmanın sonuç raporuyla ilgili ifadesinin hemen ardından Adalet Komisyonu Başkanı Jared Nadler gelecek iki gün içinde mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Nadler, ilk olarak eski Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn’e bir mahkeme celbi gönderilerek Kongre önünde ifadeye çağrılacağını ve Mueller soruşturmasıyla ilgili büyük jüriye sunulan belgelerin Kongre’yle paylaşılmasını isteyeceklerini belirtti.