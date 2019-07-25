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Demokratlar Trump Soruşturmalarına Hız Verecek 

25.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Kongre’nin Adalet ve İstihbarat Komisyonları’nda arka arkaya ifade verdiği Çarşamba gününün ardından Demokratlar Başkan Trump’la ilgili soruşturmaları ilerletmeye hazırlanıyor

Demokratlar Trump Soruşturmalarına Hız Verecek 

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Kongre’nin Adalet ve İstihbarat Komisyonları’nda arka arkaya ifade verdiği Çarşamba gününün ardından Demokratlar Başkan Trump’la ilgili soruşturmaları ilerletmeye hazırlanıyor.

Demokratlar’ın Perşembe ya da Cuma gününden itibaren Trump’ın başkanlığını ve özel iş çıkarlarını masaya yatırmayı sürdürmel için gerekli adli adımları atmaları bekleniyor. Ancak Demokratlar’ın bir kısmının ısrarcı olduğu, Trump’ın azil sürecinin başlatılmasına Mueller’ın ifadesinin ardından fazla destek çıkmadı.

Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini ve Trump’ın seçim kampanyasıyla Moskova arasında gizli anlaşma olup olmadığını araştırdığı soruşturmanın sonuç raporuyla ilgili ifadesinin hemen ardından Adalet Komisyonu Başkanı Jared Nadler gelecek iki gün içinde mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Nadler, ilk olarak eski Beyaz Saray hukuk danışmanı Don McGahn’e bir mahkeme celbi gönderilerek Kongre önünde ifadeye çağrılacağını ve Mueller soruşturmasıyla ilgili büyük jüriye sunulan belgelerin Kongre’yle paylaşılmasını isteyeceklerini belirtti.

McGahn, Mueller’ın 448 sayfalık sonuç raporunda öne çıkan isimlerden biriydi.

Nadler, “Beyaz Saray’ın McGahn’in ifade vermemesi için sunduğu bahaneler diğer tüm kilit tanıklar için de geçerli. Bunu kırabilirsek bu tıkanmayı da çözebiliriz” diye konuştu.

Beyaz Saray, Başkan Donald Trump’ın eski hukuk danışmanı Don McGahn’dan Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu tarafından gönderilen celbe uymayarak Komisyon karşısına çıkmaması talimatı vermişti

Demokratlar Mueller’ın televizyondan canlı yayınlanan ifadesinin Rusya soruşturmasıyla ilgili kamuoyu oluşturmasını ve Demokratlar’ın Cumhuriyetçi Başkan’la ilgili soruşturmalarını canlandırmasını umuyordu.

Mueller ifadesinde raporun dışına çıkmayı reddetti, ancak Demokratlar yine de Mueller’ın ifadesinin Başkan Trump’ın Rusya soruşturmasını tekrar tekrar engellemeye çalıştığına dair delillerin varlığına işaret ettiğini öne sürüyor.

Trump: “Cumhuriyetçi Parti için büyük gün”

Başkan Trump ise Kongre’deki oturumdan memnun kaldığını bildirdi. “Bu Cumhuriyetçi Parti için büyük bir gün diyen Trump, “Demokratlar’ın elinde hiçbir şey yoktu” ifadesini kullandı ve Rusya soruşturmasına yine “tuzak” ve “cadı avı” sözleriyle saldırdı.

Mueller’ın 22 ay boyunca süren soruşturmasının raporu Nisan ayı ortasında yayımlandı. Raporda Trump’ın 2016 seçimlerinde başkan seçilmesine yardımcı olmak için seçim kampanyasının Moskova’yla gizli anlaşma yaptığına dair delillerin yetersiz olduğu belirtilmişti. Ancak kampanya yetkilileriyle Ruslar arasında görüşmeler yapıldığı ifade edilmişti.

Raporda Trump’ın Mueller’ın soruşturmasını engellemeye çalıştığı iddialarıyla ilgiliyse görüş bildirilmemişti.

Her iki konu da Mueller’ın Çarşamba günü verdiği ifadeye damgasını vurdu. Mueller, Trump’ı adaleti engelleme konusunda aklamadığını söyledi.

Mueller’ın ifadesinin Demokratları azil süreci konusunda düğmeye basmaya teşvik etmeyeceği sanılıyor.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat lideri Nancy Pelosi de azil sürecinin başlatılmasına karşı çıkan isimlerden. Pelosi, Çarşamba günkü oturumun ardından Demokratlar’ın artık Trump’ın kişisel işleri ve iş bağlantılarına odaklanarak soruşturmalarda ellerini güçlendirmeye odaklanacaklarını söyledi ve bu bağlantılardan birinin de Ruslarla olabileceğini söyleyerek “Biz işte bunu bulmak istiyoruz” dedi.

Kongre bu önemli oturumun ardından gelecek haftadan Eylül ayına kadar yaz tatiline girecek.

Demokratlar McGahn’i Başkan Trump’ın Mueller’ın soruşturmasına müdahale edip etmediğinin aydınlatılması konusunda kilit isimlerden biri olarak görüyor. McGahn, soruşturma sırasında Mueller’a verdiği ifadede Trump’ın Mueller’ı görevden almak için kendisine talimat verdiğini söylemiş ve bu talimatı aldığını inkar etmesini istediğini belirtmişti.

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