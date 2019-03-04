Demokratlar Trump Üzerindeki Baskıyı Arttırıyor

Üst düzey Demokrat Kongre üyeleri Başkan Donald Trump ve 2016 seçimlerinde Rusya’yla bağlantıları konusundaki soruşturmalarını hızlandıracaklarının mesajını verdi. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler ABC’ye yaptığı açıklamada, haftanın ilk günü komisyonun 60 kişiye belge isteğini ileteceğini kaydetti. Nadler buna gerekçe olarak yargıya müdahale, yolsuzluk ve yetkiyi kötüye kullanma davalarını Amerikan halkına sunmak için soruşturmalara başlama olarak niteledi. Nadler, isteklerin Beyaz Saray, Adalet Bakanlığı’ndaki yetkilerle, Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr ve Trump şirketlerinin mali şefi Allen Weisselberg’e gönderileceğini kaydetti. Nadler ayrıca Trump’ın görevde olduğu 2 yıl boyunca yargıya müdahale ettiğine inandığını da söyledi. Nadler bu konuda Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in geçen hafta Temsilciler Meclisi komisyonunda verdiği ifadeye dikkat çekti. Nadler, “Henüz elimizde gerçekler yok ama uygun soruşturmaları başlatacağız” ifadelerini de kullandı.

Senato İstihbarat Komisyonu’nda en üst düzey Demokrat üye olan Senatör Mark Warner da CNN televizyonuna yaptığı açıklamada Cohen’in ifadesini dinledikten sonra Trump’ın Moskova’da inşa etmeyi planladığı belirtilen yapıyla ilgili daha derine inilmesi gerektiğini belirtti. Warner, Trump’ın seçimi kazanması için Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığı konusunda daha fazla araştırmanın ardından karar vereceğini kaydetti. Warner bununla birlikte elde yanlış olan bir kanıt olmadığını vurguladı. Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’yla diğer komisyonlar özel savcı Robert Mueller’ın Trump’ın seçim ekibinin Rusya’yla işbirliği yapıp yapmadığı yönündeki soruşturmasının sonucunu bekliyor. Mueller’ın raporu birkaç gün içinde Adalet Bakanı William Barr’ın önünde olabilir ancak Barr’ın raporun ne kadarını yayınlayıp yayınlamayacağı belli değil. Demokrat Kongre üyeleri raporun tamamının yayınlanmasını istiyor. Barr ise Adalet Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre raporu yayınlayabileceğini kaydediyor.