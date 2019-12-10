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Demokratlar Trump'a yönelik azil gerekçelerini açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 18:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil sürecinin yıl sonundan önce Temsilciler Meclisinde oylanması bekleniyor - Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler: - "Başkanın kişisel çıkarlar için başkanlık gücününü kullanması azledilmesini gerektiren suçlardır"

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil sürecinin "görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek" suçlarına dayandırıldığını açıkladı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler, Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi ile beraber azil sürecinin gerekçelerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Azil sürecinin "görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek" suçlarına dayandırıldığını kaydeden Nadler, "Bugün Anayasa ve ülkemize olan yükümlüğümüz gereğince, Adalet Komitesi olarak ABD Başkanının büyük bir suç işlediğini gösteren iki gerekçe sunuyoruz. Başkanın kişisel çıkarlar için başkanlık gücünü kullanması azledilmesini gerektiren suçlardır." dedi.

- Genel Kurulda yıl sonundan önce oylama yapılabilir

Pelosi ise, Komisyon üyelerinin azil sürecinde atılacak sonraki adımları en kısa sürede açıklayacaklarını bildirildi.

Buna göre Adalet Komitesinde çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaların yapılması ve sonrasında oylamaya gitmesi bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek.

Yaklaşan Noel tatili sebebiyle Demokratlar bu yıl bitmeden söz konusu oylamayı Genel Kurul'da yapmak istediklerini daha önce dile getirmişlerdi. Bu oylamanın ardından yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.

-Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da ise pazartesi günü yapmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.

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Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler azil süreci demokratlar Donald Trump

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