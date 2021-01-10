Demokratlar Trump’ın azli için baskıyı artırıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Demokratlar, tüm dünyada büyük yankı uyandıran Kongre baskınından, destekçilerini kışkırttığını savundukları Başkan Donald Trump'ı sorumlu tutuyor. Demokrat Partililer, görev süresinin dolmasına iki hafta kalan Trump'ın azedilmesi için çabalarını yoğunlaştırdı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat milletvekillerinden Ted Lieu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların Trump'ın azli için, ilgili suçlamaların yer aldığı taslağı pazartesi günü sunabileceğini ve 190 destekçilerinin olduğunu açıkladı. Lieu'nun sözcüsü ise cumartesi günü itibariyle taslağa destek veren bir Cumhuriyetçi milletvekili olmadığını söyledi.

Lieu, Twitter paylaşımında, "Trump'ın güruhu kışkırttığını gösteren videolar var. Bu güruhun Kapitol'e şiddet kullanarak saldırdığını gösteren videolar var. Bu zorlama bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Trump Kongre baskını sırasında destekçilerini öven bir mesaj yayımlamış ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine şiddet kullanmalarını kınayan bir video paylaşmıştı.