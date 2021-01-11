HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Demokratlar Trump'ın azli için tasarı sunacak

Demokratlar Trump'ın azli için tasarı sunacak

11.01.2021 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demokratlar Trump'ın azli için tasarı sunacak

ABD'de Demokratlar Başkan Trump'ın görevden azledilmesi için düğmeye bastı.

Hafta başında Pence'in süreci başlatmasını öngören karar tasarısının Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi bekleniyor.ABD'de Demokrat Parti Kongre baskınından sorumlu tuttukları Başkan Trump'ın görevden azledilmesine yönelik resmi sürecin başlatılması için harekete geçti. Demokratların, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ABD Anayasası'nın Başkanın görevden azledilebilmesini öngören 25. maddesini uygulamaya koyması için bir tasarı sunması bekleniyor.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili başkanı Nancy Polesi, meclis üyelerine yazdığı mektupta, Temsilciler Meclisi'nin öncelikle Mike Pence'in 25. maddeyi uygulayarak azil sürecini başlatmasına ilişkin tasarıyı oylayacağını, kabul edilmesi halinde Pence'in 24 saat içinde resmi süreci başlatması gerektiğini söyledi. Pelosi, "Anayasamızı ve demokrasimizi korumak için acilen harekete geçiyoruz çünkü bu Başkan her ikisi için de doğrudan tehdit teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat milletvekillerinden Ted Lieu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Demokratların Trump'ın azli için, ilgili suçlamaların yer aldığı taslağı pazartesi günü sunabileceğini ve 190 destekçilerinin olduğunu açıkladı. Lieu'nun sözcüsü ise cumartesi günü itibariyle taslağa destek veren bir Cumhuriyetçi milletvekili olmadığını söyledi.

Lieu, Twitter paylaşımında, "Trump'ın güruhu kışkırttığını gösteren videolar var. Bu güruhun Kapitol'e şiddet kullanarak saldırdığını gösteren videolar var. Bu zorlama bir durum değil" ifadelerini kullandı.

Azil süreci nasıl işliyor?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını sonrasında Trump'a mesafe almış ancak azil sürecini başlatacağına dair bir mesaj vermemişti. Azil sürecinin resmen başlatılabilmesi için Temsilciler Meclisi'nin Trump hakkında dava açması gerekiyor. Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olduğundan basit çoğunlukla alınan bu kararın meclisten geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyeleri de Demokrat Parti'ye destek açıkladı. Ancak Başkan'ın azledilmesi konusunda nihai karar Senato tarafından veriliyor. Senatörlerin üçte ikisinin azil lehinde oy kullanması gerekiyor. Daha önce Donald Trump hakkında başlatılan ilk azil süreci Senato'da reddedilmişti.

Cumhuriyetçilerin Senato'da çoğunluğu elinde bulundurmasından ve seçilen Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta görevine başlayacak olmasından ötürü azil sürecinin başarıyla sonuçlanacağına ihtimal verilmiyor, ancak Demokratların Trump'ın azledilmesini sağlayarak tekrar aday olmasının önüne geçmeye çalıştığına dikkat çekiliyor.

Daha fazlasını okumak için: Trump görevinden azledilebilir mi?

İstifa çağrıları artıyor

Diğer yandan Kongre'da yaşanan olaylardan sonra ABD Başkanı Donald Trump üzerinde istifa etmesine yönelik baskı da artıyor. Kongre baskınının ardından kendi partisindeki desteğini yitirmeye başlayan Trump'a Cumhuriyetçi Partili bir senatörden daha istifa çağrısı geldi. Pensilvenya Senatörü Pat Toomey, CNN'de yaptığı açıklamada Trump'ın istifa etmesi gerektiğini belirterek, "Bence bu atılacak en iyi adım olur" dedi. Daha önce Cumhuriyetçi senatör Lisa Murkowski de Trump'ın istifa etmesi çağrısı yapmıştı.

Cumhuriyetçi Partili California Esk Valisi Arnold Schwarzenegger de Trump'a tepki gösteren isimler arasında katıldı. Schwarzenegger, Twitter'de yayınlandığı görüntülü mesajında Kapitol binasında yaşananları 1938 yılı Nazi Almanya’sında Yahudilere yönelik saldırıların başladığı "Kristal Gece" ile karşılaştırarak seçilmiş Başkan Joe Biden için destek istedi.

Trump Kongre baskını sırasında destekçilerini öven bir mesaj yayımlamış ancak sonrasında gelen tepkiler üzerine şiddet kullanmalarını kınayan bir video paylaşmıştı.

AFP,AP,DW/BÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
BAE'li Bakan'dan Türkiye mesajıBAE'li Bakan'dan Türkiye mesajı
Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?Vestel canlı destek hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ankara'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: En azından burada dayak yok

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek: En azından burada dayak yok

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Balçova Belediyesinde asgari ücret 4 bin 300 TL oldu

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

680 metre uzunluğundaki 'potansiyel tehdit' panik yarattı!

680 metre uzunluğundaki 'potansiyel tehdit' panik yarattı!

Pakistan'da elektrik kesintisi bütün ülkeyi karanlığa sürükledi

Bir ülke tamamen karanlığa gömüldü!

Dağlık Karabağ'daki ateşkes sonrası Aliyev ve Paşinyan ilk kez bir araya geliyor

Ateşkes sonrası ilk kez bir araya geliyor!

BAE'li Bakan Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini istediğini söyledi

BAE'li Bakan'dan Türkiye mesajı

Almanya, İsrail-Filistin meselesinde Biden yönetimini yeni bir fırsat olarak görüyor

İsrail-Filistin meselesinde Biden beklentisi

İngiliz medyasında şoke eden iddia! Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Askeri birliğin uzaylılara karşı eğitim aldıkları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.