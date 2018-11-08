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Demokratlar Trump'ın dış politikasını soruşturmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 23:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Komitesi Başkanlığına geçmesi beklenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel: - "Beyaz Saray artık bizi dikkate almalı. Almazlarsa (Trump yönetimi) bizi dikkate alana kadar her şeyi yapacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan Kongre ara seçimleri sonucunda Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Demokratların, Başkan Donald Trump'ın dış politikasını soruşturmaya hazırlandığı belirtildi.

ABD'li Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Demokratların, özellikle Temsilciler Meclisinin iki önemli alt komitesi Dışişleri Komitesi ve Ulusal Güvenlik Komitesi'nde güç kazandığı ve bunun, Trump'ın politikalarını sorgulamada büyük rol oynayacağı kaydedildi.

Haberde, demokratların kontrolündeki Dışişleri Komitesinin, Trump'ın, Rusya ve Suudi Arabistan ile ilişkisi başta olmak üzere, Trump Vakfının işleyişi ve Dışişleri Bakanlığının yönetimine dair birçok konuda soruşturma başlatacağı iddia edildi.

Haberde ifadelerine yer verilen ve Dışişleri Komitesi Başkanlığına geçmesi beklenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel, Trump yönetiminin uzun zamandır Demokratları dinlemediğine ve komitelerin çağrılarına cevap vermediğine dikkati çekti.

Engel, Başkan Trump'ın bundan sonra kendilerini dikkate almak zorunda olduğunu savunarak, "Beyaz Saray artık bizi dikkate almalı. Almazlarsa (Trump yönetimi) bizi dikkate alana kadar her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturmanın birinci öncelikleri olduğunu belirten Engel, Dışişleri Bakanlığının dış politikası ve eski Başkan Barack Obama zamanında bakanlıkta işe başlayanlara sadakat testi yapıldığı iddialarını da soruşturacaklarını ifade etti.

ABD'li seçmenler, Kongrenin üst kanadı Senatodaki 35 sandalye ile alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamını belirlemek için 6 Kasım'da sandık başına gitmişti.

Kongre ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senatodaki çoğunluğunu korurken, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar sağlamıştı.

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