Demokratlar Trump'ın medya ilişkilerini soruşturacak

WASHINGTON (AA) - ABD'de son ara seçimlerde Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçiren Demokratların, Başkan Donald Trump'ın CNN ve Washington Post'a yönelik eylem ve sözlerinin "yasa ihlali" olup olmadığını soruşturmaya hazırlandığı bildirildi.

Yeni dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat vekil Adam Schiff, konuyla ilgili açıklamasını Axios haber sitesine yaptı.

Schiff, Trump'ın CNN ve Washington Post gibi medya organlarına yönelik çıkışlarının "yasa ihlali" olup olmadığını ve "medya üzerinde baskı kurulup kurulmadığını" tartışmaya açacaklarını ifade etti.

Schiff, CNN'in çatı kuruluşu olan Time Warner ile AT&T arasındaki muhtemel birleşmenin Trump yönetimi tarafından engellenmesi konusunu gündeme getirerek, buradaki amacın "CNN'i cezalandırmak" olduğunu savundu.

Trump'ın Washington Post'un ve aynı zamanda Amazon'un da sahibi olan Jeff Bezos'u hedef aldığını da ileri süren Demokrat vekil, bu konuyu da soruşturacaklarını söyledi.

Donald Trump'ın, Amazon'un kargolarını dağıtan kamuya ait posta kuruluşunun fiyatlarını yükseltmesi için baskı yaptığını belirten Schiff, "Başkan bununla aslında Washington Post'u mu cezalandırmak istiyor?" şeklinde konuştu.