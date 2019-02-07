Demokratlar Trump’la İlgili Soruşturmaları Genişletiyor

Başkan Trump, Demokrat Kongre üyeleri tarafından mali bilgilerinin incelenmesi çabalarına sert şekilde itiraz ediyor. Bu tür bir inceleme için bir gerekçe olmadığını savunan Trump, bu çabaları “başkanlığı taciz etme” olarak niteledi.

Vergi beyannameleri gizli ancak yasalara göre Temsilciler Meclisi Vergi Gelirleri Komisyonu başkanının herhangi bir kişinin vergi dosyalarını isteme yetkisi bulunuyor.

Kasım’daki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nde 8 yıl aradan sonra tekrar çoğunluk parti konumuna gelmeyi başaran Demokratlar, Trump’ın mali çıkarları ve bu çıkarların başkan olarak belirli siyasi kararları üzerinde etkili olup-olmadığını ortaya çıkarmak için bir dizi soruşturma başlatacaklarını belirtiyor.

Temsilciler Meclisi’nde bir komisyon ABD Başkanlarının vergi beyannameleri konusunda bugün bir oturum düzenleyecek. Oturum, Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu komisyonda Başkan Donald Trump’ın vergi beyannamelerin incelenebileceği bir süreçte ilk adım olabilir.

Trump bu sabah erken saatlerde paylaştığı Twitter mesajında, “Cadı avı devam ediyor” diye yazdı.

Trump dün Beyaz Saray’daki bir toplantıda yaptığı açıklamada da, Kongre’de kendisine en sert yüklenen isimlerden biri olan ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun başkanlığını yapan Adam Schiff’i sert sözlerle hedef aldı.

Başkan Trump, “Hangi temele dayanarak bunu yapıyor? Bunu yapmak için hiçbir temele sahip değil. O sadece bir siyasetçi bozuntusu. Kendi reklamını yapma peşinde” dedi.

Trump’ın bu sözlerinden birkaç saat önce Schiff, komisyonun soruşturmasını “Rusya’nın ötesine” taşıyacağını ve Trump’ın mali çıkarlarının Başkan olarak kararları ve eylemleri üzerinde rol oynayıp-oynamadığını da inceleyeceklerini açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi’nin California’yı temsil eden üyesi ve aynı zamanda eski bir federal savcı olan Schiff, komisyonun Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimleri sırasında eylemlerini ve Moskova’yla Trump’ın kampanya ekibi arasındaki temasları incelemeyi sürdüreceğini söyledi. Schiff, ancak buna ilaveten “herhangi bir yabancı tarafın Donald Trump, ailesi, işleri ya da iş ortakları üzerinde mali ya da başka türlü bir baskı gücü ya da etkisinin olup-olmadığını” mercek altına alacaklarını kaydetti.

Trump son Birliğin Durumu konuşmasında, Kongre’deki komisyonların soruşturmalarını “saçma partizan soruşturmalar” olarak nitelemişti.

Bu sözlere yanıt veren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre’nin denetim sorumluluğunu yerine getirdiğini ve Trump’ın “Temsilciler Meclisi salonuna tehditlerini taşımaması gerektiğini” belirtti.

