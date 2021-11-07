Demokratlar Virginia’da Neden Kaybetti?

Demokratlar Salı günü yapılan seçimlerde Virginia valiliğini kaybetti, açık farkla kazanması beklenen New Jersey’i ise çok az farkla kazandı. Sonuçların gelecek yılki Kongre seçimleriyle 36 eyaletteki valilik seçimleri öncesi Demokratlar için sert bir uyarı olduğu yorumları yapılıyor.

Başkan Joe Biden’ın göreve başlamasından bu yana bir yıl geçmeden, partisi girdiği ilk seçimlerde büyük darbe aldı.

50 milyondan fazla Amerikalı, bazı bölgelerde belediye ve önseçimlerle Virginia’yla New Jersey’de valilik seçimi için oy kullandı.

Seçimlerde en fazla öne çıkan iki yer, Virginia ve New Jersey’di, özellikle de Virginia…

2009’dan bu yana Demokrat valilerin yönettiği Virginia’da anketlerin çoğunda az farkla da olsa Demokrat aday Terry McAuliffe önde görünürken, hatta, Başkan Joe Biden, seçim günü kazanacağız derken, tam tersi oldu.

Az farkla Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin seçimden zaferle çıktı.

Başkan Joe Biden’ın geçen yıl başkanlık seçimlerinde rakibi Donald Trump’a karşı 10 puan farkla kazandığı eyaletin Cumhuriyetçiler’e geçmesi Demokrat Parti’de şok etkisi yarattı.

Şokun etkisi New Jersey’le devam etti.

Demokrat Vali Phil Murphy ikinci kez seçildi ama anketlere göre açık ara kazanması bekleniyordu, oysa sadece birkaç bin oy farkla yarışı kazanabildi.

Üstelik kendisi 2017’de 14, Başkan Biden da başkanlık seçimlerinde eyaleti 16 puan farkla kazanmışken. Sonuçlar Demokrat Parti’ye neler oluyor tartışmalarını gündeme getirdi.

Biden’ın anketlerdeki desteğinin yüzde 40’larda olması önemli etkenlerden biri olarak yorumlanıyor.

Biden’a başkanlığının 10.ayındaki yüzde 42’lik destek 1961’den buyana aynı dönemde Trump’tan sonra bir başkana verilen en düşük destek oranı.

“Trump seçmenini değiştirebilir miydim, bilmiyorum” diyerek yenilginin sorumluluğunu üstlenmeyen Biden, altyapı paketlerini işaret etti.

Biden, “Bildiğim şu ki herkes bizden işleri halletmemizi istiyor. Bu nedenle Demokrat Parti’yi altyapı paketimle sosyal altyapı paketimi geçirmesi için daha çok zorlayacağım. Herkes üzgün ve birçok konuyla ilgili belirsizlhik var, COVID’den okula, işlere ve yakıt fiyatlarına kadar birçok konu var. Sosyal altyapı paketini imzalayabilirsem birçok şeyin hızla değişeceğini göreceksiniz. Bunu yapmamız gerekiyor” dedi.

Kongre’deki Demokratlar da genelde Biden’la aynı görüşte. Toplamda 2 trilyon 750 milyar doları bulunan ve biri sosyal olarak nitelenen iki altyapı paketinin Kongre’den geçmesi gerektiğini düşünüyor.

Demokratlar için artık konuşma değil, harekete geçme zamanı.

Cumhuriyetçiler’e göre de sonuçlar Demokratlar için uyarı.

COVID salgınının etkisini hala devam ettirmesi, yakıt fiyatlarıyla enflasyondaki artış, ekonominin bir türlü istenen seviyeye gelememesi, ve Afganistan’dan çekilme şeklinin sonuçları etkilediğini düşünenlerin sayısı oldukça fazla.

Ama bir de madalyonun bir başka yönü var.

Uzmanlar oy pusulasında Trump’ın olmadığını ve Cumhuriyetçiler’in Virginia ve New Jersey’de Trump’la aralarına mesafe koyan Cumhuriyetçi isimlere oy verdiğini hatırlatıyor.

Stevens Teknoloji Enstitüsü’nden Lindsey Cormack, “Donald Trump için oy verenler Glenn Youngkin için de oy verdi. Ama Youngkin yıllar önce Mitt Romney için oy kullananları dışlamadı. Kampanyasında iki oy çeşidinin olması Youngkin’i öne geçirdi” diyor.

Belki de sonuçları en iyi özetleyen, Virginia Fairfax bölgesinden Dean Bradley. Bradley, “Sanırım Demokratlar arasında bir çoşku yok. Birçok kişi olup bitenler nedeniyle bitkin ve tükenmiş” diyor.

Sonuçların nedeni ne olursa olsun gelecek yılki Kongre ve valilik seçimleri öncesinde Demokratlar için alarm zillerinin çaldığını gösteriyor.

Senato’da 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi dağılımı varken, 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nde sadece birkaç sandalye üstünlüğü bulunan Demokratlar Kongre’nin iki kanadını da kaybedebilir.

Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki bir Kongre’yle Demokrat bir Başkan’ın uzlaşmasının oldukça zor olduğu düşünülürse Biden’ın başkanlıktaki son 2 yılı oldukça sıkıntılı geçebilir.

Ve bu da 2024’teki başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’da oturan ismin değişmesine neden olabilir.

