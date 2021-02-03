HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Demokratlar Yardım Paketini Gerekirse Tek Taraflı İlerletecek

Demokratlar Yardım Paketini Gerekirse Tek Taraflı İlerletecek

03.02.2021 01:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Demokratlar Yardım Paketini Gerekirse Tek Taraflı İlerletecek

Kongre'de çoğunluğu oluşturan Demokratlar, Başkan Biden’ın teklif ettiği 1,9 trilyon dolarlık Corona paketiyle ilgili süreci gerekli olması durumunda Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan ilerletebilmek için ilk adımı attı. Senato, bütçe düzenlemesi üzerinde görüşmelere geçilmesini onayladı

ABD Kongresi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın teklif ettiği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsün yardım paketiyle ilgili süreci gerekli olması durumunda Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan ilerletebilmek için ilk adımı attı. Senato, bunun için gereken bir bütçe düzenlemesi üzerinde görüşmelere geçilmesini onayladı.

Cumhuriyetçiler, geçen yıl Kongre’den geçen toplam 4 trilyon dolarlık yardım paketini takip eden 1,9 trilyonluk pakete karşı çıkıyor.

Beyaz Saray’daki mesaisine 20 Ocak’ta başlayan Başkan Biden bugün Demokrat senatörlerle sanal ortamda öğle yemeğinde bir araya geldi. Biden’ın görüşmede senatörlere, getirdiği teklif üzerinde bazı değişiklikler yapmaya açık olduğunu, ancak Cumhuriyetçiler’in karşı teklifini yetersiz bulduğunu söylediği bildirildi.

Biden Pazartesi günü, 618 milyar dolarlık karşı teklif sunan 10 Cumhuriyetçi senatörle toplantı düzenlemişti. Bugünkü öğle yemeğinin ardından gazetecilere konuşan Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Biden, Cumhuriyetçi senatörlere, teklif ettikleri 600 milyar dolarlık paketin çok küçük kaldığını söylediğini aktardı” diye konuştu.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise gazetecilere açıklamasında, “tamamen partizan bir başlangıç yapıldığını” savundu.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi üyesi Jared Bernstein, Cumhuriyetçiler’in teklifinin, okulların yeniden açılması için sağlanacak fonlar dahil bir dizi alanda çok yetersiz olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler okullar için 20 milyar dolar ayrılmasını isterken, Biden’ın teklifinde ise bu rakam 170 milyar dolar.

Biden’ın paketi, 100 üyeli Senato’da iki partinin 50’şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabul için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in engellemesiyle karşılaşabilir.

Ancak eğer bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçerse, o zaman “uzlaşma” olarak adlandırılan bir yasama düzenlemesinin işletilmesi suretiyle Senato’da paketin geçmesi için 51 oy yeterli olacak. Eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratlar lehine eşitliği bozma hakkına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralıABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?MS hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 2 Şubat koronavirüs tablosu

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

Boğaziçi paylaşımı tepki çekti! 'Çalıştığım kurumu...'

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Bakan Soylu'dan yanıt

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı! Elon Musk'tan açıklama geldi

SpaceX’in uzay aracı iniş sırasında patladı! Elon Musk'tan açıklama geldi

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

Beyaz Saray'dan Kalın-Sullivan görüşmesine yönelik açıklama

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

ABD'de FBI ajanlarına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

İngiltere’de Covid-19 salgının simge isimlerinden Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Salgının simge isimlerindendi! Yüzbaşı Tom Moore hayatını kaybetti

Rus muhalif lider Navalni'ye hapis cezası

Navalni hakkında flaş karar

Pfizer, 2021 aşı satışlarından 15 milyar dolar gelir bekliyor

Pfizer rakamları açıkladı! Koronavirüs aşısından rekor gelir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.