Demokratlar Yardım Paketini Gerekirse Tek Taraflı İlerletecek

ABD Kongresi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın teklif ettiği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsün yardım paketiyle ilgili süreci gerekli olması durumunda Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan ilerletebilmek için ilk adımı attı. Senato, bunun için gereken bir bütçe düzenlemesi üzerinde görüşmelere geçilmesini onayladı.

Cumhuriyetçiler, geçen yıl Kongre’den geçen toplam 4 trilyon dolarlık yardım paketini takip eden 1,9 trilyonluk pakete karşı çıkıyor.

Beyaz Saray’daki mesaisine 20 Ocak’ta başlayan Başkan Biden bugün Demokrat senatörlerle sanal ortamda öğle yemeğinde bir araya geldi. Biden’ın görüşmede senatörlere, getirdiği teklif üzerinde bazı değişiklikler yapmaya açık olduğunu, ancak Cumhuriyetçiler’in karşı teklifini yetersiz bulduğunu söylediği bildirildi.

Biden Pazartesi günü, 618 milyar dolarlık karşı teklif sunan 10 Cumhuriyetçi senatörle toplantı düzenlemişti. Bugünkü öğle yemeğinin ardından gazetecilere konuşan Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Biden, Cumhuriyetçi senatörlere, teklif ettikleri 600 milyar dolarlık paketin çok küçük kaldığını söylediğini aktardı” diye konuştu.