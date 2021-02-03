Demokratlar Yardım Paketini Gerekirse Tek Taraflı İlerletecek

ABD Kongresi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, Başkan Joe Biden’ın teklif ettiği 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsün yardım paketiyle ilgili süreci gerekli olması durumunda Cumhuriyetçiler’in desteği olmadan ilerletebilmek için ilk adımı attı. Senato, bunun için gereken bir bütçe düzenlemesi üzerinde görüşmelere geçilmesini onayladı.
Cumhuriyetçiler, geçen yıl Kongre’den geçen toplam 4 trilyon dolarlık yardım paketini takip eden 1,9 trilyonluk pakete karşı çıkıyor.
Beyaz Saray’daki mesaisine 20 Ocak’ta başlayan Başkan Biden bugün Demokrat senatörlerle sanal ortamda öğle yemeğinde bir araya geldi. Biden’ın görüşmede senatörlere, getirdiği teklif üzerinde bazı değişiklikler yapmaya açık olduğunu, ancak Cumhuriyetçiler’in karşı teklifini yetersiz bulduğunu söylediği bildirildi.
Biden Pazartesi günü, 618 milyar dolarlık karşı teklif sunan 10 Cumhuriyetçi senatörle toplantı düzenlemişti. Bugünkü öğle yemeğinin ardından gazetecilere konuşan Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, “Biden, Cumhuriyetçi senatörlere, teklif ettikleri 600 milyar dolarlık paketin çok küçük kaldığını söylediğini aktardı” diye konuştu.
Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell ise gazetecilere açıklamasında, “tamamen partizan bir başlangıç yapıldığını” savundu.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi üyesi Jared Bernstein, Cumhuriyetçiler’in teklifinin, okulların yeniden açılması için sağlanacak fonlar dahil bir dizi alanda çok yetersiz olduğunu söyledi. Cumhuriyetçiler okullar için 20 milyar dolar ayrılmasını isterken, Biden’ın teklifinde ise bu rakam 170 milyar dolar.
Biden’ın paketi, 100 üyeli Senato’da iki partinin 50’şer koltuğa sahip olması ve çoğu tasarının kabul için 60 oy gerektirmesi nedeniyle Cumhuriyetçiler’in engellemesiyle karşılaşabilir.
Ancak eğer bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçerse, o zaman “uzlaşma” olarak adlandırılan bir yasama düzenlemesinin işletilmesi suretiyle Senato’da paketin geçmesi için 51 oy yeterli olacak. Eşitlik durumunda Başkan Yardımcısı Kamala Harris Demokratlar lehine eşitliği bozma hakkına sahip.