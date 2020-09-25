Demokratlar’dan 2,2 Trilyon Dolarlık Yardım Paketi

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, 2,2 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketi üzerinde çalıştıklarını ve paketin gelecek hafta oylanabileceğini açıkladı. Temsiciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, Beyaz Saray’la müzakereye hazır olduğunu yineledi. Yeni bir yardım paketi üzerinde yürütülen resmi görüşmeler 7 haftaya yakın bir süredir tıkanmış durumdayken, Temsilciler Meclisi Gelir Vergisi Komisyonu Başkanı Richard Neal, Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra bu konuda yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi. Powell Kongre’de verdiği ifadede, Kongre üyelerinin salgından zarar gören ekonomiye daha fazla destek sağlamaları gerektiğini belirtmişti. Neal gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni paketle ilgili olarak, “Çerçevesi zaten hazır. Bence şimdi artık zamanlaması ve bunun gibi ayrıntılara sıra geldi” dedi. “Paket haftaya oylanabilir” Paket üzerinde oylamanın birkaç gün içinde yapılabileceğini kaydeden Demokrat Kongre üyesi, “Temsilciler Meclisi seçimden dolayı çalışmalarına ara vereceği için bence oylama için gelecek hafta uygun” dedi. Neal, yasama paketlerinin ne zaman meclise sunulacağına Pelosi’nin karar verdiğini hatırlattı.

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, Demokratlar’ın bu yeni girişimini “partizan” nitelik taşıdığı gerekçesiyle eleştirdi. Bazı ılımlı Demokrat üyeler, iki partinin de desteğini alan ve böylece yasalaşma şansı bulunan bir tasarının hazırlanması gerektiği yönünde Pelosi’ye baskı yapıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki ilk dönemi olan Demokrat Dean Phillips, “Bu bir mesaj verme alıştırmasıysa hiçbir değeri yok” ifadesini kullandı. CNN’e konuşan Phillips, bu son girişimin de, Demokratlar’ın, Senato’da kendi partizan yardım tasarılarını zorla geçirtmeye çalışan Cumhuriyetçiler’e benzemesi riskini doğurduğu görüşünü dile getirdi. Borsalar ise Kongre’den yapılan açıklamalara olumlu tepki verdi. S&P açıklamadan kısa süre sonra seansın en yüksek değerine ulaştı. Pelosi, Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer, Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows arasında yürütülen resmi görüşmeler 7 Ağustos’ta bir anlaşmaya varılamadan sona ermişti. Pelosi ve Mnuchin o tarihten sonra telefon üzerinden temasta kalmaya devam etti.