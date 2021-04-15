Demokratlar’dan Anayasa Mahkemesini Genişletme Adımı

Demokrat Kongre üyeleri, ABD Anayasa Mahkemesi’ni dört yargıçla genişletmek için bugün bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor. Mahkemedeki muhafazakar çoğunluğu kırmayı amaçlayan tasarı, Cumhuriyetçiler’in şiddetli muhalefetiyle karşılaşacak.

Senatör Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyeleri Jerrold Nadler, Hank Johnson ve Mondaire Jones, tasarının Kongre’nin iki kanadına da sunulduğunu duyurmak için bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Reuters haber ajansının incelediği bir nüshasına göre tasarı, Anayasa Mahkemesi’ndeki yargıç sayısını dokuzdan 13'e çıkarmayı planlıyor.

Başkan Joe Biden geçen Cuma günü, mevcut ömür boyu atamalar yerine yargıçlara süre sınırı getirme veya genişletme dahil olmak üzere olası Anayasa Mahkemesi değişikliklerini incelemek için iki partili bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesi yargıçlarının sayısı 1869'dan beri dokuzda kaldı, ancak Kongre'nin sayıyı değiştirme yetkisi var ve bunu daha önce birkaç kez yaptı. Bazı uzmanlar, süre sınırı koymanın da Kongre kararı ile olabileceği yöntemler önermesine rağmen, bu sınır için büyük olasılıkla anayasa değişikliği gerekecek.