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Demokratlar’dan Anayasa Mahkemesini Genişletme Adımı

15.04.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Kongre üyeleri, ABD Anayasa Mahkemesi’ni dört yargıçla genişletmek için bugün bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor. Mahkemedeki muhafazakar çoğunluğu kırmayı amaçlayan tasarı, Cumhuriyetçiler’in şiddetli muhalefetiyle karşılaşacak

Demokratlar’dan Anayasa Mahkemesini Genişletme Adımı

Demokrat Kongre üyeleri, ABD Anayasa Mahkemesi’ni dört yargıçla genişletmek için bugün bir yasa tasarısı sunmayı planlıyor. Mahkemedeki muhafazakar çoğunluğu kırmayı amaçlayan tasarı, Cumhuriyetçiler’in şiddetli muhalefetiyle karşılaşacak.

Senatör Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyeleri Jerrold Nadler, Hank Johnson ve Mondaire Jones, tasarının Kongre’nin iki kanadına da sunulduğunu duyurmak için bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Reuters haber ajansının incelediği bir nüshasına göre tasarı, Anayasa Mahkemesi’ndeki yargıç sayısını dokuzdan 13'e çıkarmayı planlıyor.

Başkan Joe Biden geçen Cuma günü, mevcut ömür boyu atamalar yerine yargıçlara süre sınırı getirme veya genişletme dahil olmak üzere olası Anayasa Mahkemesi değişikliklerini incelemek için iki partili bir komisyon kurulduğunu duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesi yargıçlarının sayısı 1869'dan beri dokuzda kaldı, ancak Kongre'nin sayıyı değiştirme yetkisi var ve bunu daha önce birkaç kez yaptı. Bazı uzmanlar, süre sınırı koymanın da Kongre kararı ile olabileceği yöntemler önermesine rağmen, bu sınır için büyük olasılıkla anayasa değişikliği gerekecek.

Bazı Demokratlar ve liberal aktivistler, önümüzdeki yıllarda kürtaj haklarını, medeni hakları, silah kontrolunu ve sağlık hizmetlerine erişimi tehdit edebilecek yerleşik bir muhafazakar çoğunluğa karşı koymak için genişleme dahil tüm seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Cumhuriyetçiler ise bu fikre karşı çıkıyorlar.

Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump, görevde olduğu dört yıl boyunca üç yargıç atayarak mahkemede üçe altı muhafazakar çoğunluk sağladı.

Perşembe günkü basın açıklamasında, mahkemenin genişletilmesini savunan Take Back The Court (Mahkemeyi Geri Al) dahil olmak üzere liberal grupların temsilcileri de yer alacak.

Eski Başkan Barack Obama 2016’da Anayasa Mahkemesi’nde muhafazakar yargıç Antonin Scalia’nın ölümüyle oluşan boşluğu doldurmak için Merrick Garland’ı aday göstermişti ancak o dönem Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Senato, Garland’ın adaylığını onaylamadı.

Demokratlar bu gelişme üzerine Cumhuriyetçiler’i Anayasa Mahkemesi’nin bir koltuğunu “çalmakla” suçladı. Trump 2017'de boşluğu muhafazakar bir hukukçuyla doldurmayı başardı.

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