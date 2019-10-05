Demokratlardan azil soruşturmasında Trump'ı sıkıştıracak adım

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasını yürüten Kongre'deki Demokratlar, Beyaz Saray'a Başkanın Ukrayna lideri Volodomir Selenski ile olan görüşmelerine ilişkin belgeleri teslim etmesi için mahkeme celbi gönderdi.

Temsilciler Meclisindeki Demokratların kontrolünde olan Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri tarafından Beyaz Saray'a gönderilen mektupta, Trump yönetimine istenen belgeleri gönüllü olarak göndermesi için verilen sürenin dolduğu belirtildi. Beyaz Saray Özel Kalem Vekili Mick Mulvaney'e gönderilen mektupta, "Bir ay süren oyalama taktiklerinin ardından görünüşe göre Başkan gözdağı verme, engelleme ve örtbas etme yolunu seçiyor" denildi. Demokratların mektubunda, mahkeme celbi göndermekten son derece üzüntü duyulduğu ancak Başkan Trump'ın kendilerine başka seçenek bırakmadığı belirtildi.

Demokratlar Beyaz Saray'ın kendilerine herhangi bir yanıt vermemesinin "adaletin engelleme" suçu kapsamında başlı başına bir "azil sebebi" olabileceğini iddia ediyor.