Demokratlar’dan Başkanlık İçin Bir Aday Adayı Daha

Amerika’da 2020 başkanlık seçimlerine aday adaylığını koyanların sayısı artmaya devam ediyor. Colorado eyaletinin eski valisi John Hickenlooper, Demokrat Parti’nin başkanlık seçimleri için on dördüncü aday adayı oldu.

Colorado eyaletinin eski valisi John Hickenlooper, 2020 başkanlık seçimlerinde aday adayı olacağını Pazartesi günü duyurdu. Geçmişte iki dönem boyunca üstlendiği valilik görevinin ve iş dünyasındaki tecrübelerinin kendisine diğer adaylar arasında avantaj sağlayacağını iddia eden Hickenlooper, Trump karşısında galip gelebilmek için merkezci bir çizgi izlemeyi hedefliyor.

‘Kabadayılar karşısında hep dik durdum’

Hickenlooper kararını internet üzerinde yayınladığı iki dakikalık bir videoda duyurdu. Seçim kampanyasına Perşembe günü Denver’da başlayacağı belirtilen Hickenlooper açıklamasında, “Başkanlık için seçim yarışına katılıyorum çünkü inandığımız her şeyi tehdit eden bir krizle karşı karşıyayız”dedi. Başkan Trump’a atıfta bulunan Hickenlooper, “Şişe dibi gözlükleri ve komik bir soyismi olan sıska bir çocuk olarak geçmişte de kabadayılar karşısında hep dik durdum” ifadesini kullandı.