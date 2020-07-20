Demokratlar'dan Federal Güvenlik Güçleriyle İlgili Soruşturma Talebi

ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar’ın önde gelen üç üyesi, federal yetkililerin Portland’da barışçı protestoculara müdahelede “acil durum yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığının” soruşturulması için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Bu arada İç Güvenlik Bakanlığı’nın en üst düzey yetkilileri federal güvenlik güçlerinin müdahalesini savundu. Demokrat Kongre üyeleri Jerold Nadler, Carolyn Maloney ve Bennie Thompson Adalet Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı başmüfettişlerine gönderdikleri mektupta, Oregon eyaletinin Portland kentinde düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösterilerde federal güvenlik birimlerine bağlı polislerin protestocuların haklarını ihlal ettiğini savundu. Üç Kongre üyesi mektupta, Başkan Donald Trump yönetiminin “federal güvenlik güçlerini sivil hakları ihlal etmek için kullanmasından giderek daha fazla kaygı duyduklarını” belirtti. Mektupta, Portland’da üzerlerinde resmi işaret bulunmayan araçlar kullanan, kamuflaj kıyafetleri içindeki federal polis memurlarının barışçı protestocuları sokak ortasında gözaltına aldığı, gece yarısı yapılan gözaltılarda da protestoculara haklarını okumayarak Anayasa’yı ihlal ettikleri ileri sürüldü.

Üç Demokrat milletvekili ayrıca, siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minnesota’da polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda başkent Washington’da da federal güvenlik güçlerinin 1 Haziran’da barışçı göstericilere biber gazı, sis bombası ve plastik mermi kullandığı müdahaleyi kınadı. Pazar günü ilgili bakanlıklara iletilen mektupta, “Yönetimin, eyalet ve yerel yetkililerinin karşı çıkmasına rağmen federal güçleri devreye sokması bu taktiklerin halk güvenliğinden ziyade haksız bir siyasi kazanım çabası olduğunu gösteriyor” ifadeleri yer aldı ve söz konusu eylemlerin yasal olup olmadığı sorgulandı. Cuccinelli: “Gerekirse başka bölgelerde de aynı şekilde müdahale ederiz” İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf Fox News’a yaptığı açıklamada, “sorumluluklarından geri adım atmayacaklarını” vurgulayarak, “Gerilimi tırmandırmıyoruz, koruma sağlıyoruz” dedi. İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Ken Cuccinelli de Cuma günü Ulusal Kamu Radyosu’na (NPR) yaptığı açıklamada, Portland’da federal güvenlik güçlerinin protestocuları gözaltına almak için resmi işaret bulunmayan araçlar kullandıklarını ve bunun polis memurlarının güvenliği için yapıldığını söylemişti.

Mektubun ardından Pazartesi günü de CNN’e açıklamalarda bulunan Cucinelli, resmi işareti bulunmayan araçların ve kamuflaj kıyafetli federal polis memurlarının bölgede görevlerine devam edeceğini ve bu uygulamanın gerekirse diğer kentlere de yayılacağını aktardı. Cucinnelli, yetkililerin Portland’de federal binalara saldırı olacağı yönünde Temmuz ayının ilk haftasında istihbarat edindiğini, bunun ardından da hedefteki binaları korumakla yükümlü federal ekiplerin devreye sokulduğunu söyledi. Başka bölgelerde de benzer tehditlerle karşılaşılması halinde federal emniyet birimlerinin aynı şekilde harekete geçeceğini kaydeden Cuccinnelli, “Olağandışı bir tehdit olduğunda, ilave kaynaklarımızı arttırırız. Bu kadar basit” şeklinde konuştu. Yaklaşık iki aydır gösterilerin devam ettiği Portland’de geçen hafta polisin protestoculara yönelik sert müdahalesi ve belirsiz araçlarla gözaltılar yapan kamuflaj giysili polis memurlarıyla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasından bu yana federal güvenlik güçlerinin protestolardaki rolüyle ilgili tartışma daha da büyüdü.