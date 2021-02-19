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Demokratlar’dan Göçmenlere Vatandaşlık Yolunu Açan Tasarı

19.02.2021 02:26 | Son Güncelleme:
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Demokratlar’dan Göçmenlere Vatandaşlık Yolunu Açan Tasarı

Demokrat Kongre üyeleri Başkan Joe Biden’ın ülkedeki 11 milyon yasadışı göçmene vatandaşlık yolunu açacak göçmenlik tasarısını Kongre’ye sundu

Demokrat Kongre üyeleri Başkan Joe Biden’ın ülkedeki 11 milyon yasadışı göçmene vatandaşlık yolunu açacak göçmenlik tasarısını Kongre’ye sundu. Tasarı, son yıllarda sunulan göçmenlik tasarıları arasında vatandaşlığa giden en kısa yolu sağlayan yasa olarak öne çıkıyor.

Tasarı Amerika’da yaşayan yaklaşık 11 milyon kişiye sekiz yıl içinde vatandaşlığın yolunu açıyor. Tasarıda vizelerin arttırılması ve sığınma başvurularının işlenmesi için kaynak ayrılması da yer alıyor.

Aile ve iş tabanlı yasal göçü arttırmayı hedefleyen tasarı ayrıca önceden sınır dışı edilmiş bazı göçmenlerin insani nedenlerle geri dönmesinin de önünü açacak.

Tasarı ayrıca ABD-Meksika sınırında teknolojinin güçlendirilmesi, Orta Amerika’daki uluslararası uyuşturucu yasaklama görev gücünün genişletilmesi ve sığınmacıların işlemlerinin bölgede oluşturulan merkezlerde yapılmasıyla sınırda yığılmayı azaltmayı içeriyor.

Tasarının kabul edilmesi halinde çiftlik çalışanları, geçici koruma statüsüne sahip kişiler, ABD’ye çocuk yaşta yasa dışı şekilde giren ve DACA adlı programla korunanlar çalışma ve oturma izni olan Yeşil Kart’ı alabilecek.

Tasarıda yer alan diğer maddeler arasında ülke başına yasal göç sınırının arttırılması ve Yeşil Kart sahiplerinin aileleriyle bir araya getirilmesi sürecinin hızlandırılması, göçmenlik yargıçlarının sayısının arttırılması, Çocuklar gibi hassas durumdaki göçmen topluluklarının yasal olarak temsil edilmesinin sağlanması, Yanlarında aileleri olmayan çocukların eğitim hizmetleri alabilmeleri için yerel eğitim dairelerine kaynak sağlanması, 50 yaş üzerindeki bazı oturma izni sahibi kişilerin vatandaşlık için İngilizce dil bilmesi gerekliliğinin kaldırılması var.

Tasarı Joe Biden’ın görevi devraldığı ilk gün göçmenlikle ilgili açıkladığı öncelikleri içeriyor. Tasarıyı hazırlayan 12 Demokrat Kongre üyesi arasında başı çeken isimlerse Senatör Bob Menendez ve Kongre üyesi Linda Sanchez.

Menendez tasarının ayrıntılarını açıkladığı basın toplantısında “Sistemimizi modernleştirecek, toplumumuzdaki çalışkan bireylere vatandaşlık yolunu açacak, aileleri bir araya getirecek, yasal göç fırsatlarını arttıracak, Amerika’nın dünyada yenilenmenin ve sığınmacılar için umudun beşiği olmasını sağlayacak” diye konuştu.

Kapsamlı bir göçmenlik sistemi reformu ABD Kongresi’nde yıllardır destek görmüyordu. Son olarak 1986’da eski Başkan Ronald Reagan zamanında neredeyse 3 milyon yasadışı göçmenin durumunu yasal hale getiren bir vatandaşlık tasarısı kabul edilmişti.

Bazı Cumhuriyetçi Senatörler şimdiden tasarıdaki önemli maddelere karşı olduklarını açıkladı.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk olsa da 100 sandalyeli Senato iki parti arasında 50-50 bölünmüş durumda. Gerekli olması durumunda eşitliği bozacak isimse Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacak.

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