Demokratlar'dan İran Tepkisi: ‘Dünya Bir Savaşı Kaldıramaz’

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar ve partinin bazı başkan aday adayları, İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üsse füze saldırılarının ardından, Ortadoğu’da gerilimin artmasından duydukları kaygıyı dile getirdi ve “dünyanın bir savaşı kaldıramayacağı” mesajını verdi.

Tahran’ın Irak’taki üslere bir düzinenin üzerinde füze fırlattığı haberleri, Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler bir iç toplantı yaptığı sırada geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin, toplantı sırasında kendisine bir not iletilmesinden kısa süre sonra toplantıdan ayrıldığı bilgisi verildi.

Pelosi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Irak’ta ABD askerlerini hedef alan bombaların ardından durumu yakından takip ediyorum. Yönetimden gelen gereksiz provokasyonları sona erdirme ve İran’ın şiddete başvurmasını sona erdirmeyi talep etme dahil, askeri personelimizin emniyetini güvenceye almalıyız. Amerika ve dünya bir savaşı kaldıramaz” diye yazdı.

Demokratlar, Başkan Trump’ın İranlı general Kasım Süleymani’nin hava operasyonuyla öldürülmesi kararını eleştirmiş, bunun İran’la tansiyonu yükselteceği uyarısında bulunmuştu. Demokratlar, operasyon öncesinde Kongre’ye bilgi verilmediği gerekçesiyle de yönetimi topa tutmuştu.