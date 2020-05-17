Demokratlar’dan Müfettişin Görevden Alınmasına Soruşturma

Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı müfettişini görevden almasına Demokratlar’dan tepki geldi. Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İişkiler Komisyonu’nun üst düzey Demokrat üyeleri Steve Linick’in görevden alınmasının zamanlamasını eleştirdi ve soruşturma açıldığını belirtti.

Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel’la Senatör Bob Menendez açıklamalarında, müfettişin siyasi amaçlı olarak görevden alınmasına ve Başkan’ın bu tür kritik önemdeki görevlere yönelik hoşnutsuzluğuna karşı olduklarını belirttiler.

Açıklamada Linick’in Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yaptığı yanlışla ilgili soruşturma açtığını ve bu görevden almanın Pompeo’yu koruma amaçlı olduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Linick Pompeo’nun kişisel işleri için bakanlık çalışanlarını kullandığına dair suçlamalarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Engel'la Menendez Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Linick’in görevden alınmasıyla ilgili bütün kaynakları gelecek Cuma gününe kadar göndermelerini de istedi.