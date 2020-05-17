Demokratlar’dan Müfettişin Görevden Alınmasına Soruşturma

Başkan Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı müfettişini görevden almasına Demokratlar’dan tepki geldi. Temsilciler Meclisi ve Senato Dış İişkiler Komisyonu’nun üst düzey Demokrat üyeleri Steve Linick’in görevden alınmasının zamanlamasını eleştirdi ve soruşturma açıldığını belirtti.
Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel’la Senatör Bob Menendez açıklamalarında, müfettişin siyasi amaçlı olarak görevden alınmasına ve Başkan’ın bu tür kritik önemdeki görevlere yönelik hoşnutsuzluğuna karşı olduklarını belirttiler.
Açıklamada Linick’in Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yaptığı yanlışla ilgili soruşturma açtığını ve bu görevden almanın Pompeo’yu koruma amaçlı olduğu kaydedildi.
Amerikan medyasında çıkan haberlere göre Linick Pompeo’nun kişisel işleri için bakanlık çalışanlarını kullandığına dair suçlamalarla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Engel'la Menendez Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’ndan Linick’in görevden alınmasıyla ilgili bütün kaynakları gelecek Cuma gününe kadar göndermelerini de istedi.
Beyaz Saray’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Pompeo’nun Linick’in görevden alınmasını istediği, Başkan’ın da bu konuda uzlaştığı kaydedildi.
Eliot Engel Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. Menendez ise Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda en üst düzey Demokrat.
Trump Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye bir mektup yazarak Linick’i görevden alma isteğini dile getirmişti.
Yasalara göre Trump yönetimi müfettişi görevden almak isterse bunu 30 gün önceden Temsilciler Meclisi’ne bildirmek zorunda.
Linick’in bu süre sonunda görevinden ayrılması bekleniyor.
Bazı kaynaklar Trump’a çok yakın bir ismin bu görev için hazır beklediğini kaydediyor.