Demokratlar’dan Polis Şiddetine Karşı Yasa Tasarısı

Tasarıda vatandaşlar tarafından oluşturulacak kurullarla polise yönelik kötü muamele şikayetlerinin incelenmesi suretiyle polisin sivil denetime tabi tutulması içeriği de yer alıyor. Polisin görevi sırasında yasaları doğrudan ihlal etmeyen keyfi eylemlerde bulunmasından sorumlu tutulmasını önleyen yasal prensiplerin kaldırılması da hedefleniyor.

Tasarıyla polisin boğaz sıkma, ırka dayalı fişleme yapma gibi uygulamaların yasaklanması hedefleniyor. Ayrıca, polislerin üniformaları üzerinde taşımaları gerektiği ve herhangi bir olaya müdahale etmeleri durumunda çalıştırmak zorunda oldukları kameraların kullanılmasının ülke genelinde yaygınlaştırılması tasarının içeriğinde yer alıyor.

ABD Kongresi’ndeki Demokratlar polis şiddeti ve ırk adaletsizliğiyle mücadele için bir yasa tasarısının içeriğini açıklamaya hazırlanıyor. ABD’de siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polisin gözaltı uygulamasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde iki hafta boyunca büyük protesto gösterileri düzenlenmiş, gösteriler yurt dışındaki büyük kentlere de sıçramıştı.

Tasarının Senato’da çoğunluk sahibi Cumhuriyetçiler tarafından destek görüp görmeyeceği ise bilinmiyor. Tasarının yasalaşması için hem Cumhuriyetçiler’in hem de Başkan Donald Trump’ın desteği gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Kamala Harris de Bass ile birlikte sabah 10:30’da düzenlenecek toplantıda tasarıyı ele almaları bekleniyor. Yasa tasarısının bu ay içinde Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmesi bekleniyor.

Bass, ‘‘İnsanların sergilediği tutku ülkemiz için gerçekten önemli bir dönemden geçtiğimizi gösteriyor. Gereken değişimi getirmek için lazım olan ivmenin temelini bu oluşturacak’’ dedi.

Kongre Siyah Parti Grupları Başkanı ve Temsilciler Meclisi üyesi Karen Bass CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ‘‘Birçok birimde polis kültürünün değişme zamanı geldi’’ diye konuştu.

Minneapolis kentinde polis George Floyd’u gözaltına alırken boğazına dizini bastırmış ve yaklaşık 9 dakika bu şekilde durmuştu. Bu sırada Floyd’un söylediği nefes alamıyorum sözleri eylemlerin de sloganlarından biri oldu.

Reuters haber ajansının yaptığı bir araştırma ‘‘nitelikli dokunulmazlık’’ adı da verilen yasal doktrinin polisin sivillerin ölümüne ya da yaralanmasına neden olduğu durumlarda ceza almadan kurtulmasını nasıl kolaylaştırdığını ortaya koymuştu.

