Demokratlar’dan Seçime Dış Müdahale Konusunda Bilgi Talebi

Mektupta ‘‘Özellikle Kongre’deki faaliyetleri, kamuoyundaki tartışmaları ve Kasım’daki başkanlık seçimlerini etkilemek için yanlış bilgileri aklama ve yaymayı amaçlayan tasarlanmış bir yabancı müdahale kampanyasının Kongre’yi hedef alacağı konusunda ciddi endişelerimiz var’’ denildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mike Warner tarafından kaleme alınan mektupta, FBI Başkanı’ndan Ağustos ayında Kongre tatile girmeden önce tüm Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine 2020 başkanlık seçimlerine dış kaynaklı müdahale girişimleriyle ilgili karşı istihbarat brifingi vermesi çağrısı yapıldı.

ABD’de istihbarat daireleri Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale etme çabalarını tespit etmişti. Konuyla ilgili soruşturma yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller da 2017 yılının Mayıs ayı ve 2019 yılının Mart ayları arasında iki yıl süren incelemelerinin sonucunda istihbaratın tespitlerini doğrulamıştı. Mueller, Rusya’nın müdahalesinin ’’kapsamlı ve sistematik’’ nitelik taşıdığını belirtmiş, ancak Rusya ile Trump kampanyası arasında suç kapsamına giren bir gizli işbirliğine dair kanıt bulmamıştı.

FBI Başkanı Wray, Şubat ayında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu önünde açıklamalarda bulunmuş, Rusya’nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde olduğu gibi 2020 seçimlerine yönelik de sosyal medya üzerinden üstü kapalı bir kampanya yürütmeye devam ettiğini belirtmişti.

Wray, söz konusu sosyal medya kampanyasıyla, sahte hesaplar aracılığıyla Amerikan kamuoyunu yanlış bilgilendirerek yönlendirmenin amaçlandığını söylemişti.

FBI Başkanı, “Amerikan halkının her iki siyasi kolunun da hassas olduğu bir konuyu belirleyip her iki tarafın da birbirlerine karşı durmasını sağlıyorlar. Sonra da bizim seçimlerimize ve demokratik kurumlarımıza olan güvenimizi sarsmaya çalışıyorlar. Bu, devam eden, tehlikeli ve asimetrik bir istihbarat harbi” demişti.

Öte yandan Wray Rusya’nın seçim altyapısını hedef almaya yönelik bir girişime henüz rastlamadıklarını belirtmişti.

