Demokratlar’dan Trump’a Karşı 25. Madde Girişimi

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın Corona virüsü salgının ekonomik etkilerini hafifletmek üzere müzakere edilen yeni ekonomik yardım paketine ilişkin görüşmeleri durdurduğu konusunda Twitter’da paylaştığı mesajın tuhaf olduğuna işaret etti. Başkan’ın bu mesaj sonrasında pozisyonunu değiştirmeye çalıştığına da dikkat çekti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, kamuoyunun başkanın sağlık durumuna ilişkin daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğini söyleyerek, Kongre’ye bu konunun incelenmesi amacıyla komisyon kurma yetkisi veren tasarıyı açıkladı.

Tasarı, bu madde gereğince, Kongre’ye başkanın yürütme görevlerini elinden almak amacıyla müdahale etmek üzere komisyon kurma yetkisi tanıyor.

Corona virüsü teşhisi konulan ABD Başkanı Donald Trump’ın görevini uygun şekilde yerine getirip-getirmediğini sorgulayan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Anayasa’nın 25. Maddesi’ne dayanarak bir yasa tasarısı açıkladı.

Trump’ın görevini uygun şekilde yerine getirip-getirmediğini sorgulayan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Anayasa’nın 25. Maddesi’ne dayanarak bir yasa tasarısı açıkladı. Tasarı, Kongre’ye başkana müdahale etmek üzere komisyon kurma yetkisi tanıyor.

Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany, Fox kanalına yaptığı açıklamada söz konusu tasarıyı “saçma bir teklif” olarak değerlendirdi. Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell da, Demokratlar’ın bu adımı için “kesinlikle saçma"ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratlar’ın bu adımına Twitter’dan tepki göstererek, “Gözetim altında tutulması gereken kişi çatlak Nancy. Ona boşuna çatlak demiyorlar” diye yazdı.

Beyaz Saray’da çok sayıda kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıktığını vurgulayan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Amerikalılar’ın Başkan Trump’ın Corona virüsüne nasıl yakalandığını bilmesi gerektiğini belirtti.

Basın toplantısında Pelosi ile birlikte kameralar karşısına çıkan Raskin, “Kaos döneminde anayasamıza bağlı kalmalıyız. Kongre’nin bu konuda üstlenmesi gereken bir rolü var” dedi. Daha önce benzer tasarı tekliflerinde bulunan Raskin, komisyonun yalnızca olağanüstü durumlarda oluşturulacağını belirtti.

Tasarının kabul edilme olasılığı var mı?

Söz konusu madde, başkan yardımcısı ve yürütmeden sorumlu önde gelen yetkililerin çoğunluğunun ya da Kongre gibi bir kurumun yasa gereği başkanın görevini yerine getiremediği yönünde bildirimde bulunabileceğini belirtiyor. Bu noktada başkan yardımcısı görevi başkan vekili olarak devralıyor.

Tasarıya dayanak olan ABD Anayasası’nın bu maddesi, Başkan John F. Kennedy suikastının ardından iktidarın yönetimin devamlılığını sağlamak amacıyla 1967 yılında Kongre tarafından kabul edilmiş ve onaylanmıştı.

Demokratlar Anayasa’nın 25. Maddesi’ni işletme seçeneğini bir süredir değerlendiriyordu; ancak seçimin Başkan Trump’ın Corona virüsü pandemisini yönetmede ne kadar başarılı olduğuna ilişkin bir referanduma dönmesiyle birlikte seçime az zaman kala konu yeniden gündeme geldi.

Demokratlar’ın söz konusu tasarıyı dayandırdığı Anayasa’nın 25. Maddesi, başkanın kabinesine ya da Kongre’ye başkanın görevini yerine getiremediği durumlarda müdahale etme yetkisi veriyor.

ABD Kongresi şu anda yasama döneminde olmadığı için, Pelosi’nin açıkladığı yeni yasa tasarısının ciddi şekilde değerlendirilmesi için ya da Temsilciler meclisi veya Senato’da oylanması olası değil.

Ancak tasarının, Beyaz Saray’da üst düzey danışman, personel ve senatörleri de etkileyen salgının ardından Başkan Trump’ın sağlık durumuna ilişkin soru işareti yaratacak siyasi bir araç olduğu yorumları öne çıkıyor.

Başkan Trump: “Harika hissediyorum”

ABD’de 210 binden fazla kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti, milyonlarca kişi de virüse yakalandı. Kamu sağlığı uzmanları, grip virüsünün de eklenmesiyle birlikte kış aylarının zorlu geçmesini bekliyor.

“Harika hissettiğini” belirten ABD Başkanı Trump ise Beyaz Saray’daki mesaisine yeniden başlamış durumda. Ancak doktorları Trump’ın sağlık durumu ve uygulanan tedavi konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri McConnell: “İki aydır Beyaz Saray’a gitmiyorum”

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Corona virüsü salgını konusunda uygulanan protokolleri onaylamaması sebebiyle Beyaz Saray’a iki aydır gitmediğini açıkladı.