Demokratlar’dan Trump'a Seçim Güvenliği Uyarısı

McConell suçlamalara doğrudan yanıt vermedi ancak geçen ay yaptığı açıklamada Demokratlar’ı seçim güvenliği konusunu partizan takvimleri için kullanmakla eleştirmişti.

Warner, Başkan’ın üst düzey istihbarat yetkilileriyle devletin güvenlik birimlerinin de 2016’da seçimlerine başarıyla müdahale eden Rusya’nın 2020’de de iş başında olacağı uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

Senato İstihbarat Komisyonu Başkan Yardımcısı Mark Warner “Çoğunluk lideri, Beyaz Saray adına anlamlı her türlü tasarıyı bitirme amacı güdüyor” diye konuştu.

Demokratlar Başkan Trump’ın ve Senato Çoğunluk lideri Mitch McConell’ın çabaları yüzünden 2020 seçimleri öncesinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için verilen tarihin dolmak üzere olduğu uyarısında da bulundu.

Demokrat Kongre üyeleri Başkan Donald Trump’ı ve Senato’nun önde gelen Cumhuriyetçiler’ini Rusya ve diğer ülkelerin gelecek başkanlık seçimlerine müdahalesini engellemesini hedefleyen bir kanun tasarısını önlemekle suçladı.

Demokrat Kongre üyelerinin suçlamaları, Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmasını tamamlayan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’ın Temsilciler Meclisi’nin iki komisyonunda ifade vermesinden bir gün önce geldi.

Mueller: “Seçimlere müdahale için sistematik çalıştılar”

Mueller’ın raporu da Rusya’nın bilgisayar korsanları ve bilgi çarpıtma yöntemleriyle 2016 seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için geniş kapsamlı bir kampanya yürüttüğünü ortaya koymuştu.

Mayıs ayında soruşturmanın ardından ilk kez kameraların karşısına çıkan Mueller, seçimlere müdahale için çeşitli sistematik çabalar yapıldığını söylemişti.

Ancak Mueller raporu siyasi farklılıkların kenara bırakılmasını sağlamamış, tersine Demokrat ve Cumhuriyetçiler’in raporun bulgularının nasıl yorumlanması gerektiği konusunda daha da kutuplaşmasına neden olmuştu.

Demokratlar’ın kontrolündeki Temsilciler Meclisi geçen ay tüm oy verme merkezlerinde kağıt pusulalar bulundurulması zorunluluğunu içeren bir tasarıyı kabul etmişti. Ancak Cumhuriyetçiler ise kağıt pusulaların istismara daha çok açık olduğunu söyleyerek tasarıya karşı çıkmıştı.