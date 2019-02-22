HABER

Demokratlardan Trump'ın acil durum ilanına karşı önerge

22.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Amerikan Kongresi'ndeki Demokratlar bugün Başkan Donald Trump’ın Meksika duvarı projesi için ülkede ulusal acil durum ilan etmesine karşı bir önerge verecekler.

Demokratlardan Trump'ın acil durum ilanına karşı önerge

Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar nedeniyle hükümet krizinin yaşandığı ABD'de, Başkan Donald Trump geri adım atmayarak geçen hafta ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Amerikan Kongresi'ndeki Demokratların bugün Başkan Trump’ın Ulusal Acil Durum ilanına karşı önerge sunacağı bildirildi.

Trump'ın bu yolla Kongre onayı olmaksızın Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için gerekli finansmanı sağlaması mümkün olabilecek. ABD yasalarına göre Başkan bir konuyla ilgili veya bir bölgeye yönelik ulusal acil durum ilan ettiği takdirde, federal hükümetin kaynakları Kongre onayı olmadan gerekli yerlere aktarılabiliyor.

Demokratlar ulusal acil durum ilanının güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. ABD medyası önergenin Mart ayı ortasına kadar oylanabileceğini duyurdu.

Önergenin ailesi Meksika kökenli olan Demokrat vekil Joaquin Castro tarafından derlendiği bildirildi. Önergenin geçen Kasım'da yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar tarafından onaylanması bekleniyor. Ancak Senato'da Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta bulunuyor.

Ulusal acil durum ilanı Kongre engeliyle karşılaşırsa Başkan Trump'ın veto edebileceği değerlendiriliyor.

Eyaletler dava açtı

Geçtiğimiz günlerde aralarında Kaliforniya, New York, Mew Mexiko gibi eyaletlerin de bulunduğu toplam 16 eyalet Başkan'ın acil durum ilanının anayasanın temsil ve tasarruf ile ilgili maddelerine aykırı olduğu gerekçesi ile Kaliforniya Eyalet Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Kaliforniya Başsavcısı Xavier Becerra eyaleti ile birlikte başka eyaletlerin de askeri projeler, felaket yardımları ve diğer amaçlar için ayrılmış paranın riske atılması nedeniyle hukuki duruş sergilediklerini açıklamıştı. Eğer eyaletler başarılı olursa davanın Yüksek Mahkeme'ye kadar yolu olabileceği ve bu durumun güçler ayrılığı ilkesi anlamında emsal teşkil edeceği değerlendirmesi yapılıyor.

Trump'ın kendi Cumhuriyetçi Partisi'nden dahi bu kararı nedeniyle gelecekteki başkanların Kongre'den onay alamadıklarını hissettiklerinde acil durum ilan etmelerine kapıyı araladığı yönünde uyarı gelmişti.

Daha fazlasını okumak için: Ulusal Acil Durum'un Trump'a tanıyacağı yetkiler

Ulusal Acil Durum nedir?

Ulusal Acil Durum kanununa göre ABD Başkanı'nın acil durum ilan etmesi durumunda sahip olduğu yetkiler ciddi anlamda genişliyor. Ancak başkanın acil durum ilan edilebilmesi için önemli bir gerekçe sunması gerekiyor.

Acil durum, 1976'da yürülüğe giren Ulusal Acil Durum kanunundan bu yana 60 kez ilan edildi. George W. Bush, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılar sonrasında askeri güçlere mali kaynak sağlamak, şüpheli kişilerin telefonlarını dinlemek ve tartışmalı sorgu tekniklerini uygulayabilmek için acil durum düzenlemelerine başvurdu. Barack Obama döneminde ise domuz gribi ile mücadele konusunda devreye sokuldu.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bin yıllık manastır zamana meydan okuyorBin yıllık manastır zamana meydan okuyor
İsrail'den Ay'a ilk yolculukİsrail'den Ay'a ilk yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

AK Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan olay iddia: ABD'nin drone'larının kontrolünü ele geçirdik

İran'dan olay iddia! Trump bu sözlere çok kızacak

Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Bin yıllık manastır zamana meydan okuyor

Bin yıllık manastır zamana meydan okuyor

Bu kez sınıra beyazlarla geliyorlar!

Bu kez sınıra beyazlarla geliyorlar!

Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması: 200 asker bir süre daha kalacak

Beyaz Saray'dan flaş Suriye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.