HABER

Demokratlar’dan Trump’ın Acil Durum İlanını Durdurmak için Hamle

22.02.2019 19:45 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın uzun süredir inşa edilmesi için mücadele ettiği Meksika sınırına duvar örülebilmesi amacıyla ilan ettiği ulusal acil durumu engelleyecek bir karar tasarısı sundu

Demokratlar’dan Trump’ın Acil Durum İlanını Durdurmak için Hamle

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın uzun süredir inşa edilmesi için mücadele ettiği Meksika sınırına duvar örülebilmesi amacıyla ilan ettiği ulusal acil durumu engelleyecek bir karar tasarısı sundu. Demokratların bu hamlesi Başkan Trump’tan gelecek ilk veto ile sonuçlanabilir.

Tasarının Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarının Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’dan Trump’ın muhalefetine rağmen geçmesi ihtimali de mevcut.

Kongre’deki bu mücadele Trump’ın acil durum hamlesine Cumhuriyetçiler’in ne kadar destek verdiğini de gösterecek. Trump’ın bazı müttefikleri bile acil durum ilanının Kongre üyelerinin federal bütçe üzerindeki denetimine bir darbe olduğu görüşünde.

Temsilciler Meclisi ve Senato’nun söz konusu tasarıya onay vermesi halinde Kongre’nin her iki kanadında da Trump’ın vetosunu hükümsüz bırakacak üçte iki çoğunluğun sağlanmasınaysa mümkün gözüyle bakılmıyor.

Susan Collins ve Lamar Alexander gibi ılımlı kanatta yer alan Cumhuriyetçi Senatörler Demokratlar’ın tasarısını destekleyeceklerinin sinyalini şimdiden veriyor. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ise isteksiz de olsa Trump’ın acil durum ilanını destekliyor.

Kongre geçen hafta hükümetin yeniden kapanmasını önlemek amacıyla Meksika sınırına 89 kilometrelik bariyer inşa edilmesi için 1,4 milyar dolar ayrılan geniş bir harcama paketini kabul etmişti. Ancak kabul edilen harcama tasarısı Trump’ın istediği 322 kilometrelik duvar için gereken 5,7 milyar dolarlık bütçenin de reddi anlamına gelmişti.

Trump tasarıyı imzalamış ancak Meksika sınırına duvar inşası için kendisine 6.6 milyar dolarlık ilave bir kaynağa erişim sağlayağını söylediği başka yetkilerini kullanarak ulusal acil durum ilan etmişti.

Tasarının sponsoru Teksaslı Kongre Üyesi Joaquin Castro. Tasarı şimdiden Demokratların kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nin çoğunluğundan destek almış durumda.

Demokratlar’ın tasarısını Meclis’ten hızla geçirmeye söz veren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Başkan’ın ulusal acil durum ilanını sert şekilde eleştiren isimlerden. Pelosi, Başkan’ın yasama süreci çerçevesinde başaramadığını hukukun sınırlarının dışına çıkarak elde etme kararının anayasaya aykırı olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!Öyle bir hata ortaya çıktı ki...WhatsApp'a şikayet yağdı!
Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar varVenezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Suriye’de 200 ABD Askeri Barış Gücü Olarak KalıyorSuriye’de 200 ABD Askeri Barış Gücü Olarak Kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Bu kapı 16 yıl sonra açıldı! Yüzlerce kişi akın etti

Ölülerle aynı evde yaşıyorlar!

Ölülerle aynı evde yaşıyorlar!

Rusya'dan son dakika Venezuela iddiası!

Rusya'dan flaş Venezuela iddiası!

İran'dan olay iddia: ABD'nin drone'larının kontrolünü ele geçirdik

İran'dan olay iddia! Trump bu sözlere çok kızacak

Ekvador'da 7.7 büyüklüğünde deprem!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.