Demokratlar’dan Trump’ın Acil Durum İlanını Durdurmak için Hamle

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın uzun süredir inşa edilmesi için mücadele ettiği Meksika sınırına duvar örülebilmesi amacıyla ilan ettiği ulusal acil durumu engelleyecek bir karar tasarısı sundu. Demokratların bu hamlesi Başkan Trump’tan gelecek ilk veto ile sonuçlanabilir.

Tasarının Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarının Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato’dan Trump’ın muhalefetine rağmen geçmesi ihtimali de mevcut.

Kongre’deki bu mücadele Trump’ın acil durum hamlesine Cumhuriyetçiler’in ne kadar destek verdiğini de gösterecek. Trump’ın bazı müttefikleri bile acil durum ilanının Kongre üyelerinin federal bütçe üzerindeki denetimine bir darbe olduğu görüşünde.

Temsilciler Meclisi ve Senato’nun söz konusu tasarıya onay vermesi halinde Kongre’nin her iki kanadında da Trump’ın vetosunu hükümsüz bırakacak üçte iki çoğunluğun sağlanmasınaysa mümkün gözüyle bakılmıyor.

Susan Collins ve Lamar Alexander gibi ılımlı kanatta yer alan Cumhuriyetçi Senatörler Demokratlar’ın tasarısını destekleyeceklerinin sinyalini şimdiden veriyor. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ise isteksiz de olsa Trump’ın acil durum ilanını destekliyor.