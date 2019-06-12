HABER

Demokratlardan Trump'ın Suudi Arabistan'a silah satışını engelleme tasarıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 23:56 | Son Güncelleme

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almasının ardından, Temsilciler Meclisindeki Demokrat vekiller Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek karar tasarıları sundu - Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel: - "Ortada bir acil durum yok. Bu durum sahte, bu durum uydurma. Bu hukuk istismarı"

WASHINGTON (AA) - ABD'de Temsilciler Meclisindeki Demokrat vekiller, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek karar tasarıları sundu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanma kararı almasının yankıları devam ederken, Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan ardı ardına yeni adımlar geldi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kaliforniya eyaletinden Demokrat Vekil Ted Lieu'nun Trump yönetiminin Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkelerine silah satışını engelleyecek bir karar tasarısı sunduğu belirtildi.

Lieu da yaptığı açıklamada, "Trump'ın acil durum ilan etmesi, kendisine 'hayır' denilen bir yönetimin görevini korkunç bir şekilde kötüye kullanmasından başka bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin silah satış sürecinin, satışın ülke menfaatleri ve kanunlarına uygunluğunun gözden geçirilmesi amacıyla Kongre onayını da içerdiğine işaret eden Lieu, Trump yönetimimin söz konusu satışların bu standartları karşılamadığını bildiğini ve bu nedenle de acil duruma başvurduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri David Cicilline, Abigail Spanberger ve Tom Malinowski de özellikle hassas güdümlü bombaların transferine ilişkin bir karar tasarısı sundu.

- Temsilciler Meclisinde silah satışı oturumu

Söz konusu karar tasarıları, Temsilciler Meclisinde silah satışına ilişkin, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Clark Cooper ile yapılan oturumun ardından geldi.

Oturumda Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, "Ortada bir acil durum yok. Bu durum sahte, bu durum uydurma. Bu hukuk istismarı." eleştirisinde bulundu.

Cooper da oturumda yaptığı açıklamada, söz konusu silah satışını savunarak, bu satışın ABD'nin müttefiklerinin korunması için önemli olduğunu vurguladı.

- Trump ve Kongre arasında Suudi Arabistan çekişmesi

Trump'ın 24 Mayıs'ta Suudi Arabistan ve BAE gibi bazı ülkelere silah satışlarında, Kongre onayını "bypass" eden "acil durum" yetkisini kullanmaya karar verdiği bildirilmişti. Buna göre, Trump'ın Kongreyi "bypass" etme kararının derhal devreye gireceği ve 8 milyar dolarlık 22 silah anlaşmasının Kongre denetimi olmaksızın hemen tamamlanacağı kaydedilmişti.

Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine, bu hafta Kongrede basına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin "bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini" gösteren belgeleri gördüğünü ifade etmişti.

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin, Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurgulamıştı.

Daha sonra bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini protesto etmişti.

Ayrıca, Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı.

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu‘Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019’ ödülleri sahiplerini buldu
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demokrat vekiller Temsilciler Meclisi

En Çok Okunan Haberler

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

Soylu'dan İstanbul için polis ve bekçi alımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.