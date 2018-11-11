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Demokratlar’dan Whitaker’a Baskı

11.11.2018 19:51 | Son Güncelleme

Üst düzey Demokratlar, Adalet Bakanlığı’na geçici olarak atanan Matthew Whitaker’ın Rusya soruşturmasından çekilmesi için baskısını arttırıyor

Demokratlar’dan Whitaker’a Baskı

Üst düzey Demokratlar, Adalet Bakanlığı’na geçici olarak atanan Matthew Whitaker’ın Rusya soruşturmasından çekilmesi için baskısını arttırıyor.

Whitaker, Trump’ın isteği üzerine istifa eden Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın genel sekreteriydi.

Ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi’nde Adalet Komisyonu’nun gelecek başkanı olması beklenen Jerrold Nadler, Pazar günü NBC News kanalına yaptığı açıklamada Komisyonu’nunRusya soruşturmasında Whitaker’a gelecek yılki ilk tanığı olması için celp göndermeye hazırlandığını kaydetti ve ‘‘görevden çekilmeli, soruşturmaya karşı kesin nefretini dile getirmişti’’ diye konuştu.

Nadler, Whitaker’ın atanmasının özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını mercek altına alan soruşturmaya yönelik saldırıların bir parçası olduğunu kaydetti.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer de Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi ve diğer üst düzey Demokratlar, Adalet Bakanlığı’nın baş etik yetkilisine yazdıkları mektupta Whitaker’dan özel savcı Robert Mueller’ın soruşturmasını yürütmekten çekilmesini istediklerini dile getirdiler.

Mektupta ‘‘Soruşturmaya yüksek sesle karşı çıkan birinin soruşturmayı yönetmesi Adalet Bakanlığı’nın bu önemli konudaki çalışmasına kamuoyunun güvenini derinden sarsacaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

Demokratlar, Whitaker’ın Adalet Bakanlığı görevine gelme biçiminin uygun olup olmadığını da sorguluyor.

NBC’nin Meet the Press programında konuşan Temsilciler Meclisi İstihbarata Komisyonu’nun başkanı olması beklenen Adam Schiff, Whitaker için ‘‘Eğer görevi bırakmazsa, eğer Rusya soruşturmasıyla herhangi bir ilişiği olursa soruşturmayla ilgili başkana sözler verip vermediğini, soruşturmayla ilgli Başkan’ın ya da avukatlarının gizli iletişim yolu olarak görev yapıp yapmadığını, soruşturmaya müdahale edecek birşey yapıp yapmadığını bulacağız’’ dedi.

Whitaker geçen yıl katıldığı bir televizyon programında Adalet Bakanı Sessions'ın görevden alınması durumunda yerine gelecek kişinin Mueller soruşturmasının kaynağını kısabileceğini ve soruşturmanın da kendiliğinden durma noktasına geleceğini kaydetmişti.

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