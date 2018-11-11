Demokratlar’dan Whitaker’a Baskı

Üst düzey Demokratlar, Adalet Bakanlığı’na geçici olarak atanan Matthew Whitaker’ın Rusya soruşturmasından çekilmesi için baskısını arttırıyor.

Whitaker, Trump’ın isteği üzerine istifa eden Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın genel sekreteriydi.

Ara seçimlerin ardından Temsilciler Meclisi’nde Adalet Komisyonu’nun gelecek başkanı olması beklenen Jerrold Nadler, Pazar günü NBC News kanalına yaptığı açıklamada Komisyonu’nunRusya soruşturmasında Whitaker’a gelecek yılki ilk tanığı olması için celp göndermeye hazırlandığını kaydetti ve ‘‘görevden çekilmeli, soruşturmaya karşı kesin nefretini dile getirmişti’’ diye konuştu.

Nadler, Whitaker’ın atanmasının özel savcı Robert Mueller tarafından yürütülen ve Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını mercek altına alan soruşturmaya yönelik saldırıların bir parçası olduğunu kaydetti.

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer de Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi ve diğer üst düzey Demokratlar, Adalet Bakanlığı’nın baş etik yetkilisine yazdıkları mektupta Whitaker’dan özel savcı Robert Mueller’ın soruşturmasını yürütmekten çekilmesini istediklerini dile getirdiler.