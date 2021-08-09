Demokratlar’dan Yeni Sosyal Harcama Planı

Senato’daki Demokratlar göçmenlik konusu dahil sosyal güvenlik alanında yapılmasını öngördükleri harcama planlarına ilişkin tasarının ayrıntılarını açıkladı. Demokratlar 3,5 trilyon dolarlık tasarıyı açıklarken, Senato da 1 trilyon dolarlık altyapı yatırımları tasarısını oylamaya hazırlanıyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer her iki parti tarafından da desteklenen altyapı tasarısının Salı sabahı yapılacak oylamada Senato’da kabul edilmesinin beklendiğini söyledi. Schumer, Senato’nun bu ay yaz tatili için kapanmasından önce 3,5 trilyon dolarlık sosyal harcama paketini de görüşeceğini bildirdi.

İlerici Demokratlar için önemli bir hedef olan yeni tasarıda "temiz" üretim için vergi teşvikleri sağlanması, devlet üniversitelerini iki yıl boyunca ücretsiz hale getirilmesi ve milyonlarca göçmen işçi için vatandaşlığa giden yolun açılması öngörülüyor.

Ayrıca pakette 3-4 yaşındaki çocuklar için ücretsiz okul öncesi eğitimi verilmesi, işyerleri tarafından çalışanlara ücretli aile ve hastalık izni sağlanması, yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programının diş, işitme ve görmeyi de kapsaması ve programın yaş limitinin 65’in altına çekilmesi, Obamacare olarak bilinen sağlık sigortası programına yönelik federal devlet desteğinin uzatılması, barınma, evde sağlık hizmetleri, iş eğitimi ve temiz enerjiye geçilmesini hızlandıracak önlemleri içeriyor.

Demokrat Başkan Joe Biden'ın birinci gündem maddesi olan 1 trilyon dolarlık paket 550 milyar dolar değerinde yol, köprü ve internet erişiminin arttırılması dahil altyapı tesislerinin yenilenmesini içeriyor. Tasarı Pazar günü önemli bir prosedürel engeli aştı. Senato 28’e karşı 69 oyla 2 bin 702 sayfalık planın hükümlerinin Senato kurallarına uygunluğunu onayladı.

Senato ayrıca 29’a karşı 68 oyla planın daha fazla tartışılmasını 30 saat ile kısıtlayarak aylarca süren iki partili müzakerelerin sonucu olarak Salı günü oylanmasının da önünü açtı.

Altyapı planı her iki parti tarafından da destekleniyor. Anketler halkın da planı desteklediğini ortaya koyuyor.

Senato’daki birlik havası uzun sürmeyebilir

Ancak Demokratlar dikkatlerini Cumhuriyetçiler’in itirazlarını ‘‘uzlaşma’’ yöntemiyle aşarak geçirmeye çalışacakları diğer daha büyük tasarıya yöneltirken Senato’daki bu birlik havasının da ortadan kalkması bekleniyor.

Cumhuriyetçiler, 3,5 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin kapsamına ve bütçesine karşı çıkıyor. Bu nedenle Demokratlar ‘‘uzlaşma’’ süreciyle normalde gereken 60 oy kuralını baypas ederek tasarıyı Cumhuriyetçiler’in oyları olmaksızın 100 koltuklu Senato’dan geçirmeyi hedefliyor.

3,5 trilyon dolarlık bütçe planının içeriği, Senato kurallarına aykırı hükümleri eleme yetkisine sahip Senato’nun partilerüstü mevzuat danışmanı tarafından incelenecek. Ancak Senato’nun oylama sonucu bu kararı geri çevirme yetkisi mevcut.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer tasarının eğitim, çocuk bakımı ve barınma yardımlarıyla orta sınıfın yükünü hafifletmeyi umduğunu belirtti.

Demokratlar tarafından yapılan diğer bir resmi açıklamada 3,5 trilyon dolarlık paketin maliyetinin vergi artışları ve federal sağlık sigortası programında yapılacak tasarruftan karşılanacağı ve uzun vadede ekonomik büyüme sağlayacağı belirtildi.

Demokratlar yılda 400 bin doların altında kazananların vergi artışından etkilenmeyeceği sözünü veriyor.

Plan ilerici Demokratlar’ın kalıcı hale getirmek istediği yeni, genişletilmiş bir çocuk vergi kredisinin uzatılmasını da içeriyor. Ayrıca plan, 2017’de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenen bir vergi yasasıyla sıkılaştırılan eyalet ve yerel vergi indirimi üzerindeki üst sınıra takılan vergi mükelleflerini de rahatlatacak.

Demokratlar’ın önümüzdeki haftalarda süresi dolmak üzere olan uzlaşma tasarısına borçlanma sınırının arttırılmasını ekleyip eklemeyeceği ise hala belirsiz.

Maliye Bakanı Janet Yellen Pazartesi günü Kongre üyelerine bir kez daha birlikte hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

Senato tatilden önce büyük paketi görüşecek

Schumer, Demokratlar’ın Eylül ayında ilerletmeyi istediği 3,5 trilyon dolarlık ‘‘insani altyapı’’ paketinin bütçe çerçevesini hızla tartışmaya açmayı istiyor. Bu durumda tatile girmesi gereken Kongre’nin üyeleri bir süre daha Washington’dan ayrılamayacak gibi görünüyor.

Senato’daki koltuklar Cumhuriyetçi ve Demokratlar arasında 50-50 bölündüğü için büyük tasarıların geçmesi kolay olmuyor. Senato’da eşitlik durumunda Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris eşitliği bozan oyu kullanma yetkisine sahip. Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde de az farkla çoğunluk durumunda.

1 trilyon dolarlık paketin Senato’dan beklendiği gibi geçmesinin ardından Temsilciler Meclisi’nin yaz tatilinin ardından Eylül ayında paketi tartışması ve oylaması gerekiyor.

