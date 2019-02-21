‘Demokratları Başkan Adaylarını ve Sunucuları Hedef Alacaktı’

Geçen hafta tutuklanan ve Amerikan Sahil Güvenlik gücünde görev yapan Christopher Paul Hasson’ın Amerika içinde bir eylem hazırlığında olan bir “terörist” olduğu belirtildi. Savcılığa göre, biyolojik saldırılardan söz ettiği bir e-mail yazdığı belirlenen Hasson’ın elinde, içinde Demokrat Parti’nin ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin olduğu bir suikast listesi bulunuyordu.
Christopher Paul Hasson, silah bulundurma ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan gözaltına alınmasının ardından Maryland’de federal mahkemede hakim karşısına çıkacak. Ancak savcılar bu suçlamaların “buzdağının görünen kısmı” olduğunu belirtiyor.
Mahkeme belgelerine yansıyan savcılık beyanında “Sanık, hükümet işleyişini etkileme niyeti taşıyan ve insan hayatına yönelik tehlike arz eden eylemlere girişmeye meyilli bir terörist” ifadesi kullanıldı.
Sahil Güvenliğin başkent Washington’da bulunan merkezinde görev yapan Hasson, savcılığa göre uzun yıllar boyunca aşırıcı görüşleri benimsedi. Mahkeme belgelerinde 2017 yılının Haziran ayında yazılan ve Hasson’ın “dünya üzerindeki herkesi öldürmenin bir yolunu hayal ettiğini” yazdığı taslak bir e-mail yer aldı. Taslak e-mailde Hasson ölümcül bir nezle virüsü ya da gıda zehirlenmesine yol açacak şarbon ya da zehri nasıl elde edebileceğine de değiniyordu.
Mahkeme belgelerine göre, Hasson aynı e-mailde biyolojik saldırılar ve akabinde gıda arzına yönelik bir saldırıyı kapsayan “ilginç bir fikir”den ve bombalı ya da keskin nişancı saldırılarından da söz ediyordu.
2017 yılının Eylül ayında Hasson neo-Nazi bir lidere yazdığı taslak mektubu kendisine göndermiş, mektupta kendisini 30 yılı aşkın bir süredir “Beyaz Milliyetçi” birisi olarak tanımlamış, beyaz bir vatan kurmak için “odaklı şiddete” başvurulması gerektiğini savunmuştu.
Savcılara göre Hasson, Norveç katliamını yapan Anders Behring Breivik tarafından yazılan ve saldırganlara silah, yiyecek edinmeleri talimatını veren ve nasıl hayatta kalacaklarını söyleyen manifestonun bazı bölümlerini düzenli olarak okumuştu. 2011 yılında Norveç’teki bombalı ve silahlı saldırıda 77 kişiyi öldüren aşırı sağcı saldırgan Breivik 21 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu.
Hasson’ın Rusya’ya hayranlık duyduğunu ifade ettiği de belirtiliyor. Taslak e-mailde “Umutlu gözlerle Rusya’ya ya da Batı’nın liberalizmine karşı çıkan herhangi bir ülkeye saygı duyuyorum” yazdığı belirtiliyor. Savcılar Hasson’ın son iki yıldır düzenli olarak Rusya yanlısı ve Neo-Nazi edebiyatla ilgili internette araştırma yaptığını söylüyor.
Savcılığa göre, Hasson silah satan binlerce internet sitesine girdi ve mühimmat konusunda askeri taktik kılavuzlara ilişkin araştırma yaptı.
Federal yetkililer, Hasson’ın Maryland eyaletinin Silver Spring kentinde bodrum katındaki dairesinde aralarında tüfeklerin de olduğu 15 ateşli silahın yanı sıra 1000’den fazla mühimmat buldu. Hasson’ın evinde büyüme hormonu olduğu belirtilen ve içinde 30’dan fazla şişenin yer aldığı bir konteynır de ele geçirildi.
Savcılar Hasson’ın aralarında Kongre’de bulunan önemli Demokratlar’ın ve 2020 başkan adaylarının da olduğu bazı kurbanların hedef alınması sürecini başlattığını belirtiyor. 2018’in Şubat ayında Hasson’ın “En liberal senatörler”, “Senatörler gizli servis tarafından korunuyor mu?”, “Anayasa Mahkemesi yargıçları korunuyor mu?” sorularının cevapları konusunda internette arama yaptığı belirtiliyor.
Hasson’ın Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinin bulunduğu hedef listesinde Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato Azınlık lideri Chuck Schumer ve başkan adayları Senatör Kirsten Gillibrand, Elizabeth Warren, Cory Booker ve Kamala Harris’in olduğu belirtiliyor.
Microsoft Excel programında hazırlanan listede Hillary Clinton’ın seçim kampanyası yöneticisi John Podesta, Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Maxine Waters, eski Kongre üyesi Beto O’Rourke, MSNBC televizyonundan Chris Hayes, Joe Scarborough ve CNN televizyonu sunucularından Chris Cuomo ve Van Jones’un isimleri de geçiyor.
Hasson’ın güçlü ağrı kesici Tramadol’ü sürekli kullandığı, internetten de 118 mililitrelik bir şişede “sentekik idrar” satın aldığı belirtiliyor. Yetkililer Hasson’ın uyuşturucu tahlili yaptırmak durumunda kalması halinde kullanmak üzere sahte idrar satın aldığından şüpheleniyor.
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