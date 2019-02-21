‘Demokratları Başkan Adaylarını ve Sunucuları Hedef Alacaktı’

Geçen hafta tutuklanan ve Amerikan Sahil Güvenlik gücünde görev yapan Christopher Paul Hasson’ın Amerika içinde bir eylem hazırlığında olan bir “terörist” olduğu belirtildi. Savcılığa göre, biyolojik saldırılardan söz ettiği bir e-mail yazdığı belirlenen Hasson’ın elinde, içinde Demokrat Parti’nin ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin olduğu bir suikast listesi bulunuyordu.

Christopher Paul Hasson, silah bulundurma ve uyuşturucu bağlantılı suçlardan gözaltına alınmasının ardından Maryland’de federal mahkemede hakim karşısına çıkacak. Ancak savcılar bu suçlamaların “buzdağının görünen kısmı” olduğunu belirtiyor.

Mahkeme belgelerine yansıyan savcılık beyanında “Sanık, hükümet işleyişini etkileme niyeti taşıyan ve insan hayatına yönelik tehlike arz eden eylemlere girişmeye meyilli bir terörist” ifadesi kullanıldı.

Sahil Güvenliğin başkent Washington’da bulunan merkezinde görev yapan Hasson, savcılığa göre uzun yıllar boyunca aşırıcı görüşleri benimsedi. Mahkeme belgelerinde 2017 yılının Haziran ayında yazılan ve Hasson’ın “dünya üzerindeki herkesi öldürmenin bir yolunu hayal ettiğini” yazdığı taslak bir e-mail yer aldı. Taslak e-mailde Hasson ölümcül bir nezle virüsü ya da gıda zehirlenmesine yol açacak şarbon ya da zehri nasıl elde edebileceğine de değiniyordu.