Demokratlar’ın 9'uncu Tartışma Programından Beklentileri Büyük

Haber ajansı Reuters’in danışmanlık şirketi Ipsos’la birlikte düzenlediği ulusal ankete göre ilk sırada Bernie Sanders var. Ankete katılanların yüzde 25’i Sanders’a oy vereceğini söyledi. Geçen hafta New Hampshire önseçimini kazanan 78 yaşındaki Sanders, desteğini bir haftada yüzde 5 arttırarak bir rekora imza attı.

Daha önceki tartışma programlarına ve ilk 4 önseçime katılmama kararına rağmen Michael Bloomberg son anketlere göre ikinci sıraya yerleşti bile.

Las Vegas’ta düzenlenecek tartışma programında eski New York Belediye Başkanı da olan Bloomberg ile birlikte Vermont Senatörü Bernie Sanders, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar ve eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg yer alacak.

ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olmak için yarışan altı isim bu gece Nevada’da kozlarını paylaşacak. Televizyonlardan canlı yayınlanacak tartışma programı, adaylık yarışına geç katılan milyarder işadamı Michael Bloomberg’ü ilk defa rakipleriyle karşı karşıya getirecek.

78 yaşındaki Michael Bloomberg de Sanders’ın ardından katılımcıların yüzde 17’sinin desteğini aldı. Yarış ilk başladığında Başkan Donald Trump’a karşı en güçlü aday olabileceği yorumları yapılan eski başkan yardımcısı Joe Biden ise yüzde 13 destekle üçüncü sıraya düştü.

Iowa önseçimlerini kazanan, New Hampshire’de ikinci gelen Pete Buttigieg ise ulusal ankette yüzde 11’le dördüncü sırada. Buttigieg’ı yüzde 9 ile Elizabeth Warren ve yüzde 5 destekle Amy Klobuchar izledi.

Reuters/Ipsos anketine göre, kampanyasına bağış toplamak yerine kendi cebinden 330 milyon dolardan fazla harcayarak yürüten, Bloomberg son üç haftadır kayıtlı seçmen desteğini arttırarak, ikinci sırada görünen Joe Biden’ı yerinden etti.

İnternet üzerinden yapılan ankete 1115 yetişkin katıldı. Katılımcıların 543’ü kendisini kayıtlı Demokrat seçmen ya da bağımsız olarak tanımladı. Anketin yanılma payı yüzde 5 olarak açıklandı.

Son anket verileri ışığında bu akşamki tartışma programının Bloomberg’e karşı başta Sanders olmak üzere tüm aday adaylarının yoğun eleştirileriyle geçmesi bekleniyor. Bloomberg, 2009’da yeniden belediye başkanı seçilmek için yürüttüğü kampanyadan bu yana hiçbir siyasi tartışmanın içinde yer almadı. Bloomberg’ün tartışma programındaki varlığı, yarışı önde götüren Bernie Sanders’a bir koruma kalkanı da sağlayabilir.