'Demokratların Adayı Belirleyici Trump Partisine Güvenmemeli'

Temsilciler Meclisi’nin azlettiği Başkan Donald Trump eğer büyük bir sürpriz olmazsa Senato’da aklanacak. 2020 başkanlık seçimlerine siyasi olarak kutuplaşmış bir tabloyla girecek iki parti de siyasi olarak risk almış görünüyor. Trump azil sürecini seçim kampanyasının odağına koyarak siyasi bir zafer kazanabilir mi?

Virginia Üniversitesi Siyaset Bilimi Merkezi Direktörü Profesör Larry Sabato’ya göre bu, Demokratlar’ın adaylarına bağlı.

“Demokratlar, ideolojik yaklaşıp kötü bir aday seçer ve seçmenin oy kullanmasını zorlaştırırlarsa, Trump güçlü ekonomi sayesinde sürpriz bir şekilde kolayca kazanır’’ diyen Sabato, Demokratlar geniş bir desteğe sahip güçlü bir aday gösterirse, işte o zaman gerçek bir yarış görülebileceğini söylüyor.

Kongre’deki oylamanın daha önceki azil süreçlerinden farkı son derece partizan bir tablo ortaya koymasıydı. Birkaç fire dışında, herkes kendi partisi çizgisinde oy kullandı.

Oysa 20 yıl önce Bill Clinton’ın meclisteki azil oylamasını, kendi partisinden birkaç vekil desteklerken, rakip Cumhuriyetçi partiden onlarca isim Clinton lehine oy kullanmıştı. Ancak Sabato’ya göre Trump partisinin desteğine uzun vadede güvenmemeli.