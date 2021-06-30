Demokratlar'ın Biden'a Desteği Azalıyor

Reuters haber ajansının Ipsos araştırma şirketiyle düzenlediği son ankete göre özellikle Demokrat Partili seçmenlerin ABD Başkanı Joe Biden'a verdiği kamuoyu desteğinin düştüğü görülüyor. Bu düşüşte, Biden yönetiminin seçim kampanyası sırasında verilen sözleri tutmak için Kongre'yle girdiği mücadelenin ve Corona virüsü pandemisi sonrasında yaşanan ekonomik toparlanmanın dengesiz olduğu kaygısı taşıyan Amerikalılar'ın sayısının artmasının etkili olduğu sanılıyor.

Ülke genelinde 11-17 Haziran tarihleri arasında yapılan anket, Biden'ın selefi Cumhuriyetçi Partili Donald Trump'a kıyasla hala daha popüler olduğunu ortaya koyuyor.

Ankete katılan yetişkinlerin yüzde 55'i Biden'ın görev başında gösterdiği performansı onaylıyor. Yüzde 65'lik bir kesim de Biden'ın Corona virüsü pandemisine karşı verdiği mücadeleyi olumlu buluyor. Dört yıl önce aynı dönemde yapılan anket, Trump'ın görev başındaki performansından memnun olan yetişkinlerin oranının yüzde 36 olduğunu ortaya koymuştu.

Ancak anket aynı zamanda Biden'ın ekonomi, silahlı şiddetle mücadele ve vergilendirme alanlarında gösterdiği performansı desteklemeyen Amerikalılar'ın sayısının arttığını gösteriyor.

Biden'a verdiği desteği geri çeken en büyük kesiminse 40 yaş altında, beyaz olmayan ve üniversite diploması bulunmayan Demokrat Partililer olduğu gözleniyor.

Endişelerde sağlığın yerini ekonomi aldı

Ankete katılan yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri ekonomiyi en önemli mesele olarak kabul ederken en büyük öncelikler sıralamasında sağlık hizmetleri ve hastalığın yerini ekonomiye bıraktığı görülüyor.

Amerikalılar'ın çoğu hayat pahalılığının artmasından endişe ederken kamuoyu, hükümetin hayat şartlarını düzeltmek için ne ölçüde etkin olması gerektiği konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Katılımcıların yüzde 48'i, Biden'ın ekonomi yönetimini onaylıyor. Bu oran, Nisan ayında yapılan benzer bir ankete kıyasla dört puan gerilemeyi ortaya koyuyor. Biden'ın ekonomi alanındaki performansını onaylamayan Amerikalılar'ın sayısıysa son ankette 4 puan artarak yüzde 43'e yükseldi.

Demokrat Partili anketör Ryan Pougiales, birçok Amerikalı'nın hala hayatlarının normale dönmekten çok uzak olduğu hissini taşıdığını söylüyor. Ekonomiye ilişkin ”büyük bir sabırsızlık” gözlendiğini söyleyen Pougiales, "Herkes evlerine kapandı. Birçokları işini ya da sevdiklerini kaybetti" dedi.

Fiyat artışı endişesi yüksek

Reuters/Ipsos anketine göre Amerikalılar'ın sadece yüzde 35'i ekonominin doğru yönde ilerlediğini düşünüyor. Yüzde 44'lük bir kesim, fiyatlardaki artışın devam edeceğinden "çok kaygılı."

Demokrat Partililer'in yüzde 78'i, Biden'ın ekonomik önceliklerini onaylarken bu oranın Nisan ayındaki ankete göre 7 puan gerilediği görülüyor. Biden'ın ekonomi planını onaylamayan Demokrat Partililer'in oranıysa 6 puan artarak yüzde 15'e çıktı. Buna, 40 yaş altındaki Demokrat Partili seçmenlerin Biden'a verdiği destek oranında 11 puanlık, azınlık Demokratlar ve üniversite derecesi olmayanlar arasındaysa 8 puanlık gerileme de dahil.

Bu yıl ABD ekonomisinin yüzde 7 oranında büyüyeceğine ilişkin tahminlere rağmen hükümet verileri, istihdamda pandemi sonrası toparlanmanın en çok etnik azınlıklar, siyahlar ve üniversite diploması olmayanlar arasında yavaş seyrettiğini ortaya koyuyor.

Çalışma Bakanlığı’na bağlı İşgücü İstatistikleri Dairesi'ne göre Mayıs ayında siyahlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 9,1 olarak kayda geçti. Beyazlar arasındaysa aynı oran yüzde 5,1. Mayıs ayında üniversite diploması olanlar arasındaki işsizlik oranı yüzde 3,2'yken sadece lise diploması sahibi olanların aynı dönemdeki işsizlik oranı yüzde 6,8.

Biden'ın önündeki zorluklar

Başkan Biden'ı bekleyen en büyük zorluğun, sorunlara uygulanabilir çözümler geliştirirken bir yandan da partisini bir arada tutmak olduğu görülüyor. Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi daha liberal adayları destekleyen Demokrat Partililer, azınlık seçmenler ve yüksek eğitim almamış olanlar, Biden'ın Demokrat Parti içinde birlik ve beraberlik sağlama çabalarını zorlaştıran en büyük etkenler.

Columbia Üniversitesi'nden siyaset bilimi uzmanı Donald Green, bu konuda, "Biden, ekonomi açısından hassas bir pozisyonda. Kendisine oy verenler arasında yüksek teknoloji sektörü, büyük kentlerin banliyölerinde yaşayan ve her seçimde verdikleri oylar Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti arasında değişen seçmenler ile daha geleneksel Demokratlar var. Bu kesimlerin ekonomiden farklı beklentileri var" diyor.

Biden'a verilen kamuoyu desteğinin uğradığı erozyon, Demokrat Parti'nin Biden'ın politikalarının önemli kısımlarını Kongre'den geçirmekte zorlanmasıyla eşzamanlı ilerliyor. Demokratlar, federal oy kullanma hakları yasa tasarısına yeterli destek toplamayı başaramadı. Biden'ın 1 trilyon 200 milyar dolarlık altyapı planının geleceği de Kongre'deki Cumhuriyetçiler'le aylardır süren müzakerelere rağmen belirsizliğini koruyor.

Silahlı şiddet politikalarındaki tutumu desteği düşürdü

Biden ayrıca bireysel silahlanma karşıtları ve silah kontrolu destekçilerinin baskısıyla da karşı karşıya. Giderek sabırsızlanan bu gruplar, Biden'ın seçim kampanyası sırasında verdiği silahlı şiddet "salgınının" kökünü kazıma sözünü yerine getirmesini istiyor. Biden, bu ay, yasadışı silah tüccarlarının üzerine gideceği ve büyük kentlerde cinayet sayılarının hızla arttığı son dönemde polise destek ve federal fon sağlayacağı vaadinde bulundu.

Biden'ın silahlı şiddet konusundaki tutumunu destekleyenlerin oranınınsa Nisan'dan Haziran'a toplamda 8 puan, Demokrat Partililer arasındaysa 11 puan düştüğü görülüyor.

Ancak düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nden Elaina Kamarck, birçok Amerikalı için bir numaralı gündem maddesinin hala Corona virüsü pandemisi olduğunu, Biden'ın da bu alanda güçlü performans sergilediğini vurguluyor. Kamarck'a göre pandeminin sönümlenip ekonomik toparlanmanın ivme kazanması, Biden’a desteği arttırabilir.

